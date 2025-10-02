Il sindaco fischiato

Bologna
2 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Sciopero generale del 3 ottobre, a Bologna salta il Festival del Tortellino a Palazzo Re Enzo

La manifestazione era stata organizzata per sabato 4 ottobre in occasione di San Petronio, ma le mobilitazioni attese rendono “inaccessibile” piazza Maggiore

Gli chef al Festival del tortellino in una passata edizione

Gli chef al Festival del tortellino in una passata edizione

Per approfondire:

Bologna, 2 ottobre 2025 – Festival del tortellino annullato, sabato 4 ottobre, a palazzo Re Enzo. La scelta degli organizzatori è arrivata a qualche ora dall’annuncio dello sciopero generale indetto per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, da molte sigle sindacali: la manifestazione, infatti, rende piazza Maggiore inaccessibile ai mezzi, con relative problematiche logistiche ritenute ‘irrisolvibili’.

Qualsiasi operazione di scarico, allestimento e transito nella Piazza gremita – continua la nota dello chef Carlo Alberto Borsarini – potrebbe mettere a rischio l'incolumità delle persone che manifestano e di quelle che lavorano. Pertanto il direttivo dell'Associazione Tour-tlèn, e io nella figura di presidente della stessa, ha deciso a malincuore di annullare il tredicesimo Festival del Tortellino”.

"Fin dagli inizi – continua il presidente – questa manifestazione gastronomica è stata considerata un importante momento di condivisione e di festa, per i bolognesi, per i turisti e per i gastronomi. Il clima di inquietudine sociale e il rischio del perdurare o dell'aggravarsi delle contingenze di ordine pubblico non permetterebbero il normale svolgimento del nostro Festival. Per ora non sono state individuate date alternative che eventualmente saranno comunicate in seguito”.

© Riproduzione riservata

