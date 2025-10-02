Sciopero generale del 3 ottobre, a Bologna salta il Festival del Tortellino a Palazzo Re Enzo

Bologna, 2 ottobre 2025 – Festival del tortellino annullato, sabato 4 ottobre, a palazzo Re Enzo. La scelta degli organizzatori è arrivata a qualche ora dall’annuncio dello sciopero generale indetto per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre, da molte sigle sindacali: la manifestazione, infatti, rende piazza Maggiore inaccessibile ai mezzi, con relative problematiche logistiche ritenute ‘irrisolvibili’.

Qualsiasi operazione di scarico, allestimento e transito nella Piazza gremita – continua la nota dello chef Carlo Alberto Borsarini – potrebbe mettere a rischio l'incolumità delle persone che manifestano e di quelle che lavorano. Pertanto il direttivo dell'Associazione Tour-tlèn, e io nella figura di presidente della stessa, ha deciso a malincuore di annullare il tredicesimo Festival del Tortellino”.

"Fin dagli inizi – continua il presidente – questa manifestazione gastronomica è stata considerata un importante momento di condivisione e di festa, per i bolognesi, per i turisti e per i gastronomi. Il clima di inquietudine sociale e il rischio del perdurare o dell'aggravarsi delle contingenze di ordine pubblico non permetterebbero il normale svolgimento del nostro Festival. Per ora non sono state individuate date alternative che eventualmente saranno comunicate in seguito”.