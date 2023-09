Settimana Europea della mobilità 2023 a Bologna, tanti eventi dal 16 al 22 settembre

Bologna, 14 settembre 2023 - Torna la Settimana Europea della mobilità che si terrà a Bologna dal 16 al 22 settembre. Tema principe - spiegano l'assessora alla Nuova Mobilita Valentina Orioli e la consigliera di Coalizione civica Simona Larghetti - è la "Save energy", con focus sulla sostenibilità ecologica e la sicurezza. In primo piano Bologna Città 30, la bicipolitana e la rete ciclabile urbana.

Tanti gli eventi, tra attività e momenti di approfondimento. Domenica 17 settembre, tra l'altro, piazza Maggiore si trasformerà in "piazza della mobilità" con postazioni per marchiare le bici, una ciclofficina per le riparazioni e altro. Non manca un riferimento ai disagi legati ai cantieri del Tram e alle proteste sulla nuova ciclabile in via Laura Bassi.

Per Orioli "dobbiamo guardare in prospettiva. I cantieri dureranno fino al 2026 nell'ottica di una trasformazione radicale della città. Questo è un tema serio e complesso". Per quanto riguarda, invece, le polemiche relative alla riduzione dei parcheggi in seguito alle nuove poste ciclabili in via Mengoli e via Laura Bassi, l'assessora getta acqua sul fuoco: "Abbiamo dato molta attenzione alla sicurezza. E metà dei parcheggi sarà recuperata". Chiosa Larghetti: "Ci sono disagi e c'è la necessità di adattarsi. Ma è un modo per aiutare la sicurezza degli utenti più deboli".