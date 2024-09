Bologna, Settimana Europea della Mobilità 2024: il programma

Bologna, 20 settembre 2024 – Domenica 22 settembre i partecipanti del Bicipolitana Bike Day attraverseranno anche il crescentone, a conclusione dell’edizione 2024 della Settimana Europea della Mobilità. Tante iniziative tematiche per la due giorni dedicata alla sostenibilità ambientale: la manifestazione promossa dal Comune e dalla città metropolitana di Bologna è organizzata alla Fondazione IU Rusconi Ghigi e patrocinata dall’Ordine degli architetti e degli ingegneri. Hanno contribuito alla realizzazione Tper, TrenitaliaTper, RideMovi e Bomob.

Settimana Europea della Mobilità: il programma

Un programma ricco di appuntamenti, attività e momenti di approfondimento organizzato sulle due giornate del fine settimana.

L’apertura è prevista per le ore 10 di sabato 21 in piazza Re Enzo, di fronte all’ingresso del cinema Modernissimo con “Binari urbani. ciclabili, rotaie e architetture”. Si tratta di una ciclovisita che seguirà il percorso della tramvia Bologna/Pieve di Cento - Malalbergo. I partecipanti potranno contare sul tratto di pista ciclabile che si sviluppa dalla Stazione ferroviaria fino alla Manifattura Tabacchi/via Ferrarese.

In contemporanea, avrà inizio “Paesaggi Urbani”, una camminata in compagnia alla scoperta della zona Barca: il punto di ritrovo è l'Edicola Resiliente in Piazza Giovanni Bernardi.

Dalle 20:30 inizierà il trekking urbano "Spazi invasi - luoghi noti per uno sguardo insolito", un percorso a tappe accompagnato da alcune riflessioni sulle nuove prospettive che potrebbero assumere alcuni dei più noti spazi pubblici del centro città. Arrivo previsto per le 21:30 in via Riva di Reno.

Domenica 22 a partire dalle ore 10, Piazza VIII Agosto ospiterà stand di istituzioni, aziende e associazioni su pedonalità, ciclabilità, trasporti pubblici e sicurezza stradale. Nella piazza della mobilità non solo iniziative di divulgazione, ma anche la possibilità di partecipare ad attività di educazione stradale con circuiti in bici (a cura della Polizia Locale) e di go-kart a pedali (per simulare invece l’esperienza al volante da guidatori di auto) per i più piccoli.

Un’ampia offerta adatta a un pubblico di tutte le età, a cui si aggiunge l’opportunità di sperimentare un “pinch point”, il cosiddetto “restringimento a clessidra” della carreggiata a senso unico alternato al fine di rallentare i veicoli a motore. Questo strumento, utile per limitare la velocità del traffico e tutelare la sicurezza stradale, è molto diffuso nei paesi nordeuropei ma sarà una vera e propria novità per Bologna.

A conclusione dell’edizione 2024, l’atteso ritorno del Bicipolitana Bike Day la grande pedalata collettiva che intende essere un grande spot per la bicicletta, un mezzo pratico e a “impatto zero” sull’ambiente. L’itinerario prevede un tragitto di 11,5 km adatto a ciclisti di ogni età, più o meno esperti. Ci si troverà in piazza VIII agosto alle 16 per partire mezz’ora dopo: il “traguardo” sarà Piazza Lucio Dalla , dove sarà disponibile il servizio BiciQui di parcheggio gratuito e custodito, gestito dall'associazione Piazza Grande e promosso dalla Città Metropolitana. L’adesione alla pedalata è gratuita, è sufficiente prenotarsi qui.