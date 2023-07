Si animano le torri di Tange a Bologna. Due sere di show alla Fiera

Bologna, 16 luglio 2023 – Piazza Maggiore e il Fiera District, due luoghi differenti e lontani tra loro, segni di una città che, al tempo stesso, è immersa nella cultura del contemporaneo, ma coltiva con orgoglio la propria storia. Dalla basilica di San Petronio alle Torri di Kenzo Tange il 18 (ingresso riservato agli under 30 gratuitamente) e il 19 luglio, ore 21.30, ritorna il video mapping sonoro curato da Bologna Festival. Titolo dell’edizione 2023, ’Pleiadi. La Piazza si accende’.

Si animano le torri di Tange, due sere di show alla Fiera

Sovrintendente Maddalena da Lisca, questa volta sarà un monumento bolognese dell’architettura contemporanea a prendere vita.

"Le torri sono un simbolo della nostra città, proprio come San Petronio, sono uno degli interventi urbanistici più originali e innovati realizzati negli ultimi decenni. Hanno trasformato il panorama metropolitano, ma pochi le conoscono. Sono un posto che siamo abituati a frequentare per lavoro, ma hanno una tale capacità di suggestione che ci è sembrato naturale unire con un filo ‘tecnologico’ il centro medievale, dove eravamo lo scorso anno, e un polo in periferia".

Come si svolgerà lo spettacolo?

"Abbiamo allestito un palco proprio sotto le monumentali torri disegnate da Kenzo Tange. Li ci saranno i percussionisti del Sonder Ensemble, diretto da Simone Rubino, mentre al video artista Luca Agnani è stata affidata l’ideazione del video mapping. Le esecuzioni saranno sottolineate dalle coreografie create da Paxton Ricketts".

Che musica verrà eseguita?

"Il programma è molto vario, abbiamo naturalmente privilegiato le pagine del ’900, per entrare in assoluta sintonia con i contorni delle torri, ma ci sarà anche Bach. Sono composizioni nelle quali le percussioni si muovono a tratti in maniera fragile, soffusa, come nel brano Music for Pieces of Wood di Steve Reich sino a quelle più impetuose, come Pléiades, di Iannis Xenakis, che dà il titolo allo spettacolo e che chiuderà la serata, e con la quale dialogherà il videomapping. Un’ opera scritta da Xenakis, che era anche architetto, nel 1979, proprio quando è iniziata la costruzione delle Torri".

Nel settembre scorso Piazza Maggiore si è fatta sedurre dalle immagini di San Petronio non più ‘incompiuto’ Cosa succederà quest’anno?

"Sarà puro stupore, saremmo immersi in una narrazione che ci farà ammirare le torri nella loro magnificenza, tra effetti scenografici che le faranno dissolvere, generando una cascata di migliaia di mattoni. A un certo punto si avrà l’illusione che si stiano sciogliendo. Una realizzazione complessa resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura, di Alfasigma, del Comune, di Bologna Fiere e della Regione, nella cui sede allestiremo i camerini".