Bologna celebra George Simenon con una mostra nel sottopasso del Modernissimo

Bologna, 1 aprile 2025 – Si intitola ‘Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere’ la mostra, a cura di Gian Luca Farinelli e John Simenon, che la Cineteca allestirà dal 10 aprile all’8 febbraio 2026 nei suoi spazi più suggestivi: quelli della Galleria Modernissimo, allestiti per l’occasione da Giancarlo Basili, lo scenografo ‘geniale’, nel cuore della città, in Piazza Maggiore. Presentata a Milano in anteprima, si tratta della prima importante mostra, frutto di un lavoro decennale svolto sull’archivio custodito dal figlio dello scrittore, John Simenon, co-curatore di una mostra che ha il sostegno istituzionale del Comune di Bologna, Regione e Ministero della Cultura e la stretta collaborazione con Adelphi Editore.

L’esposizione sarà un lungo viaggio alla ricerca delle radici del genio, attraverso viaggi, carte inedite, i film tratti dalle sue opere, le fotografie che ha realizzato durante i suoi reportage in Francia, in Europa, in Africa, nel mondo che stava scivolando verso la Seconda guerra mondiale. Un grande affresco dalla nascita di Georges Sim (così si firmava spesso il giovane agli esordi) alla creazione dell’amatissimo, soprattutto in Italia, Maigret, allo scrittore che cercando se stesso seppe raccontare le paure, le ossessioni, le atmosfere del Secolo breve.

La mostra bolognese sarà “uno straordinario progetto”, ha assicurato l'assessore alla Cultura Daniele del Pozzo. Per sei anni John ha cercato di organizzarla a Liegi, città natale del padre. Ma invano. Poi per dieci anni ha lavorato a questa immensa esposizione che occupa 1300 metri quadrati del sottopasso in cui hanno trovato casa i 856 documenti, alcuni inediti, 900 le fotografie che scorrono su una decina di maxischermi illuminati in una sorta di narrativa continua, una quarantina i filmati nell'allestimento firmato dallo Basili (che ha all'attivo le scene dell'Amica Geniale, Hammamet, Il Caimano e ha lavorato con Marco Bellocchio). Importanti le trasposizioni cinematografiche delle pagine sul celebre commissario. A testimonianza che Simenon non è passato, ma “presente e futuro”, l'ultimo film uscirà in autunno 'Maigret et le crime de la rue de Bellechassè, diretto da Pascal Bonitzer con protagonista Denis Podalydès.