Slackline Bologna, torna l’evento nel cielo del centro storico: dove e quando

Bologna, 26 settembre 2025 – Questo sarà un weekend che ci farà tenere il naso all’insù, con gli occhi puntati verso il cielo, perché a Bologna torna l’evento slackline sopra le nuvole della città. Dalle 9 alle 19, infatti, questo sabato e domenica in centro storico si potrà assistere a una dimostrazione che già nel dicembre 2023 aveva fatto sognare i bolognesi. Ma questa volta, ‘Bologna a Testa In Su’ alza l’asticella, con una nuova edizione tutta da scoprire.

Cosa accade ad alta quota

Slackline Bologna Asd, in collaborazione con il Comune, Bologna Welcome, Torre Prendiparte e Chiesa di Bologna, riporta la cosiddetta Highline nell’area centrale della città: saranno montate tre highline comprese tra i 90 e i 150 metri a un'altezza media di circa 60 metri (foto), con un team di atleti, pronti a esibirsi rimanendo in equilibrio sulle funi.

Una ragnatela di funamboli sospesi nel vuoto, che incanterà, come già accaduto in passato, chi guarderà lo spettacolo da terra: passanti, turisti e spettatori potranno ammirare un evento di sport e show a cielo aperto.

La slackline è una disciplina sportiva che raduna diversi atleti e professionisti. Uno sport che richiede tanta preparazione tecnica, fisica e soprattutto mentale.