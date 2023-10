La storia di Bologna nelle insegne: il viaggio fotografico di Lettering

Bologna, 31 ottobre 2023 – Alla fine succede che il nickname scelto per il proprio profilo Instagram diventi il nome con cui i follower ti chiamano: "Ciao Lettering", "Hey Lettering". Anche perché dopo oltre 655 post di insegne bolognesi e caratteri tipografici (o font) che le formano, la lettera disegnata prende il sopravvento sull’essere umano e diviene la sua identità. Benvenuti nel regno di ‘Lettering da Bologna’, profilo IG di un pievese arrivato a Bologna per lavoro, ma già da prima studente del Dams, che otto anni fa ha iniziato a fotografare le insegne più belle, particolari e significative della nostra città, finendo col documentarle tutte (circa un migliaio) e creando una quadreria digitale davvero affascinante, capace di raccontare di Bologna, più che uno scatto panoramico.

È questa la storia che propone oggi Il Resto di Bologna, il podcast del Carlino che si può ascoltare sul nostro sito gratuitamente. E chi avrà la curiosità di entrare in questo spazio vedrà che un’insegna tira l’altra, proprio come fanno le caramelle. Impossibile smettere di ‘scrollare’, proprio come per ‘Lettering’ – un passato da grafico – è stato impossibile non continuare a immortalare queste scritte che raccontano di un’era in cui le insegne erano fondamentali per la comunicazione. Oggi se ne fanno di meno.

Ma come si inizia a fotografare insegne? Come nasce l’intuizione per un progetto che poi richiamerà l’attenzione di tante persone? Gli oltre seimila seguaci del profilo sono una potenza, perché qui mica si parla di influencer che vendono squat o denti bianchi. Lettering ha iniziato a fotografare partendo con la ‘B’ pitturata sulla porta della Galleria Spazia in via dell’Inferno. Ed è anche l’insegna che ha scelto per il suo profilo IG.

"Tutto nasce da un periodo non particolarmente felice – racconta Lettering –: ero senza lavoro e quindi avevo molto tempo libero e facevo delle gran ‘vasche’, come si dice a Bologna. Che a posteriori si può leggere come quella che Debord, e scusate se tiro fuori qualche perla, indicava come una deriva psicogeografica. Vagavo senza meta per il centro con gli auricolari e la musica nelle orecchie e mi astraevo da quella che era la quotidianità… alzare lo sguardo mi ha portato a notare le insegne e le informazioni che ho raccolto durante queste mie derive sono le foto".

Dall’insegna della Fabbri a quella della Sala da barba, da elettricista a cinema Galliera, passando per apparecchi d’illuminazione e il Bar Billi (per lui un’insegna che nasconde un mondo alla Wes Anderson), perdersi nei caratteri sarà dolcissimo.

Il podcast

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui