StraBologna 2024, ecco la carica dei 20.000

Bologna, 12 aprile 2024 – Il grande giorno è arrivato. Alle 10,30, da via Rizzoli, scatta l’edizione numero 43 di StraBologna. Ieri, nell’apposito Villaggio costruito in Piazza Maggiore – sarà fruibile anche oggi –, si sono toccati i 19mila iscritti. Ma oggi, visto il meteo e anche la comodità dell’ora di partenza, saranno almeno 20mila.

La festa dell’Uisp torna e, per la prima volta, dal 1980 in poi, lo fa a distanza di pochi mesi dall’edizione precedente. Nel 2023, per l’alluvione che mise in ginocchio tante aree dell’Emilia-Romagna, Paola Paltretti, presidente dell’Uisp, decise di rinviare la kermesse.

A fine ottobre fu una bella festa di autunno, oggi di primavera inoltrata, con il sole e i colori che solo Bologna, in questo periodo dell’anno, è in grado di offrire.

Almeno 20mila sulla linea di partenza: per vederli transitare tutti, dal primo all’ultimo, sotto l’arco montato dall’Uisp, passeranno almeno 40 minuti. A osservarli dovrebbe esserci il sindaco, Matteo Lepore, mentre l’assessora allo sport, Roberta Li Calzi, sportiva praticante da sempre, si scatenerà lungo il tracciato.Ci si potrà iscrivere (il pettorale che dà diritto alla t-shirt e a una serie di benefit costa 18 euro) praticamente fino alle 11.

Tre i percorsi previsti, uno per ogni gamba: dal mini di cinque chilometri – che è comunque più impegnativo rispetto al passato quando se ne coprivano poco più di 3 –, il medio da 7,5 e il maxi da 10.

Identica la partenza, da via Rizzoli, stesso arrivo in Piazza Maggiore. Da via Rizzoli, il lungo serpentone umano caro al mondo dell’Uisp, si snoderà lungo via Indipendenza per imboccare poi via Irnerio.

Ci sarà la possibilità di correre in sicurezza (strade chiuse al traffico al momento del transito della corsa) e con oltre 250 volontari che forniranno le indicazioni necessarie. Non mancheranno i punti ristoro, uno dei quali si trova all’arrivo.

StraBologna piace perché è una festa e perché, in particolare, non prevede una classifica finale. Si corre per il piacere di farlo, per camminare in compagnia o anche solo per chiacchierare.

Sono previsti, però, premi speciali. Per i gruppi (di amici) più numerosi, per i team (aziendali) più corposi e anche per StraBologna Scuole’ promossa, come ogni anno, in collaborazione con Emil Banca. I primi cinque gruppi e i primi cinque team, poi, riceveranno in omaggio un albero. Proprio così: StraBologna, che ha sposato l’idea green ed ecologica, punta sugli alberi.

Ultima annotazione: il pettorale dà la possibilità di girare gratuitamente sui mezzi Tper, mentre nel pomeriggio, sempre gratuitamente, si potrà accedere alle piscine Sogese.