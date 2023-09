Strade chiuse a Bologna, i lavori in partenza da lunedì 4 settembre

Bologna, 4 settembre 2023 - Nel giorno in cui un cantiere (in ritardo rispetto alle previsioni del Comune) ha causato la paralisi di mezza città, sono ci sono anche altri lavori stradali programmati in questo primo lunedì di settembre, tra ripavimentazioni e manutenzioni straordinarie. Ecco quindi i nuovi lavori in attivazione, con una piccola guida per orientarsi. L'elenco potrebbe variare in caso di maltempo.

Incrocio via Santa Margherita - via Dè Griffoni - via Volto Santo

Dal giorno 5 settembre, sarà chiusa per lavori Hera con modifica della circolazione nelle strade circostanti, in particolare con inversione del senso unico del tratto di via Val d'Aposa compreso tra via de' Griffoni e via Santa Margherita. Termine previsto: 8 settembre.

Viale Lungosavena

Da lunedì 4 settembre, chiusura a fasi alterne delle carreggiate stradali, solo nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica. Termine previsto: 8 settembre.

Via due Madonne

Dal 4 settembre, dalla rotatoria Dispersi naufragio piroscafo Oria a viale Lincoln, senso unico della circolazione per lavori di asfaltatura. Previsti inoltre restringimenti della carreggiata stradale con senso unico alternato e impianto semaforico agli incroci con Viale Lincoln e con la rotatoria. Termine previsto: 8 settembre.

Via dell'Industria

All'altezza della rotonda Rodati, sulla rotonda stessa e su via del Terrapieno, sono previsti dei restringimenti della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia sulla carreggiata in direzione periferia, e all'altezza del civico 48 sulla carreggiata in direzione centro, per i lavori relativi all'intervento di potenziamento in sede del sistema autostradale - tangenziale. Termine previsto: 27 novembre.

Via Mascarella

Dal giorno 6 settembre, nel tratto tra via Belle Arti e via Irnerio, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Strada chiusa, con entrata e uscita veicoli autorizzati lato via Belle Arti e lato via Irnerio. Termine previsto: 13 settembre.

Via Jacopo della Quercia

Dal giorno 4 settembre, strada chiusa e restringimenti della carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale su intera via. Si interviene per fasi.Fase 1: chiusura tratto tra via Matteotti e via Raimondi, nei giorni 4 e 5 settembre. Fase 2: restringimenti di carreggiata tra via Raimondi e via Bigari, dal giorno 5 al giorno 8 settembre.

Via Mameli

Nei giorni 6 e 7settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti su tutta la via.

Via Pisacane/Normandia

Dal giorno 7 settembre, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti su tut ta via Pisacane e su via Normandia, da via Pisacane a via Emilia Ponente. È prevista la chiusura di via Pisacane e lo spostamento della zona sosta taxi in fondo a via Normandia, con capolinea bus ai “Giardini Jerzj Popieluszko". Previsti anche dei restringimenti della carreggiata stradale su via Normandia. Termine previsto: 11 settembre.