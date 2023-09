Strade chiuse a Bologna, tutti i lavori in partenza da lunedì 11 settembre 2023

Bologna, 11 settembre 2023 - Al via a nuovi lavori a Bologna, da lunedì 11 settembre, con restringimenti, chiusure, ripavimentazioni e nuovi allacci fognari. Ecco la panoramica dei nuovi cantieri in attivazione, per potersi orientare e non rimanere imbottigliati nel traffico. L'elenco potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche.

Viale Sandro Pertini

Il viale sarà interessato dalla chiusura della rampa di uscita Stadio/zona Barca/Casalecchio (corsia direzione centro), il 12 e 13 settembre, dalle 9 alle 17, da lavori di scavo per il collegamento di telecamere inerente il progetto di sviluppo del monitoraggio del flusso degli accessi.

Via Azzo Gardino

La via sarà chiusa all'incrocio con via del Rondone dall'11 al 14 settembre per lavori Hera di realizzazione di un nuovo allaccio fognario.

Vicolo Bolognetti

Sarà chiuso all'altezza del civico 18 per lavori Hera di spostamento della rete gas, l'11 e 12 settembre dalle 8.30 alle 17. Senso unico su via Begatto da via Quadri verso Strada Maggiore, compresa piazzetta dei Carabinieri, e la presenza di movieri agli incroci per coordinare la circolazione.

Via Giacomo Antonio Perti

Sarà chiusa tra via Martini, compreso l'incrocio con la via, e via Turati, il 12 e 13 settembre, dalle 9 alle 17, per i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e rialzo dell'incrocio.

Via di Corticella

L'11 e 12 settembre, nel tratto dal civico 29 a via Cignani e all'altezza del civico 61, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento del marciapiede.

Via dei Colli

Dall'11 settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale, per il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti. Termine previsto: 15 settembre.

Via Ponchielli

Dal 12 settembre, tra via Don Guanella e via Toscana, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione della zona sosta. Termine previsto: 15 settembre

Via del Borgo di San Pietro

Via del Borgo di San Pietro dal 12 settembre, nel tratto tra via Mura di porta Galliera e via Irnerio, avrà dei restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione della zona sosta e della pista ciclabile. Termine previsto: 15 settembre.

Via Matteotti

Il 14 e 15 settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione stradale sulla corsia preferenziale direzione centro in corrispondenza del civico 18.

Piazza dell'Unità

La piazza il 14 e 15 settembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione stradale sulla corsia preferenziale direzione centro in corrispondenza del civico 8.