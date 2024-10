Bologna, torna la street parade da Villa Angeletti: ecco quando

Bologna, 2 ottobre 2024 – A Bologna torna la Street parade, l'evento a base di musica tekno (diversa dalla techno, che seppur adrenalinica viaggia a ritmi più lenti) che sfilerà per le strade cittadine chiamando a raccolta appassionati da tutta Italia.

A colpi di 'cassone', "contro la repressione": gli organizzatori del ‘rave’ – cioè il Movimento Arti Libere, un movimento artistico culturale – hanno annunciato già "10 carri confermati, forniti di acqua e di qualsiasi altro tipo di bevanda, e un team di volontari intorno a ogni carro, riconoscibili per la fascia arancione al braccio, a cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi tipo di bisogno e aiuto". In appendice, l'avviso: "Vietato portare bottiglie di vetro".

La parata: da dove parte

La parata torna così in città dopo l'ultimo evento il 22 aprile 2023, quasi un anno e mezzo dopo, quando parteciparono migliaia di persone partendo dai Giardini Margherita. Stavolta la location cambia. Il punto di partenza sarà da villa Angeletti, dove alle 15 è fissato il punto di ritrovo e le danze apriranno alle 16.

Il percorso del corteo

Il corteo partirà poi alle 17. Passerà da via Carracci, via Zanardi, via Marco Polo, via Gagarin, via Gobetti, via Franco Bolognese, Piazza dell'Unità e via di Corticella, per poi concludere al parco delle Caserme Rosse, dove i carri si fermeranno ma la 'tekno' proseguirà fino a notte. "Siamo impazienti di accendere i motori dei nostri amatissimi carri e far partire una parata memorabile", spiegano gli organizzatori del Movimento arti libere.

Ma sui social il pubblico si divide. Tanti gli entusiasti su Instagram, ma arrivano anche alcune critiche per la scelta della data, "proprio nel giorno del corteo nazionale per la Palestina" a Roma (ma in teoria vietato dalla Questura).