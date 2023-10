Suner festival Bologna, l’Arci fa suonare i live club: il programma

Bologna, 16 ottobre 2023 – ‘Suner festival’ è la rassegna di musica dal vivo ospitata dai music club dei circoli Arci. Dal 20 al 28 ottobre, i diciannove artisti - o gruppi - inonderanno di musica i ventitré circoli arci e club sparsi per tutta la Regione, da Piacenza a Rimini. Il progetto è parte della legge 2 sulla musica ed è sostenuto dalla Regione e ideato da Arci Emilia-Romagna.

La rassegna propone un mix di artisti affermati accanto a nuove proposte della scena musicale contemporanea regionale. In tal senso spicca Daniela Pes, vincitrice della 'targa Tenco 2023' per la 'migliore opera prima', grazie all’album ‘Spira’, prodotto da Iosonouncane.

“L’attività musicale dev’essere strumento di condivisione ed emancipazione”, commenta Francesca Romana D’Amico del circolo Arci ‘RitmoLento’. Il presidente di Arci Emilia-Romagna, Massimo Maisto ricorda di come Suner sia “una rassegna che valorizza i diversi circoli in nome dell’inclusività e della sostenibilità. Insieme vogliamo essere protagonisti di questa stagione non facile dal punto di vista della musica dal vivo”. Dello stesso avviso è Oderso Rubini, musicista e membro dello staff ‘digital humanities’ dell’assessorato regionale alla cultura, il quale aggiunge che “Suner è una grande opportunità per collaborare, scambiarsi delle idee e crescere assieme”.

In questi anni di progetto, Suner ha lavorato anche al sostegno della produzione di tre proposte artistiche originali curate da Corrado Nuccini, musicista e direttore artistico del festival ‘Ferrara sotto le stelle’. “Il genio e la pratica – annuncia Nuccini - hanno bisogno di un contesto dove esibirsi e crescere, per far sì che possano svilupparsi le nostre forze musicali migliori”. Dopo ‘Ragazza CD - il fumetto che si ascolta’ realizzato dal fumettista Alessandro Baronciani con musiche di Giungla e Rachele Bastreghi, e dopo ‘Motel Chronicles’ di Emidio Clementi, verrà presentata l’ultima produzione targata Suner. Si tratta di ‘Sprecato’, il nuovo album di James Jonathan Clancy. Scritto tra Londra e Bologna, è stato co-prodotto da Stefano Pilia e include una collaborazione visiva e grafica con il disegnatore Michelangelo Setola. “Fare musica è la mia ragione di vita – continua Clancy–, ringrazio anche Nuccini per avermi aiutato a chiudere il disco”. Gli eventi ospitati nei circoli sono riservati ai soci e alle socie Arci e sono quasi tutti a ingresso gratuito, mentre per altri è previsto l’acquisto di un biglietto.

