Supermercati aperti e farmacie di turno a Ferragosto 2023 a Bologna

Bologna, 14 agosto 2023 - Domani 15 agosto 2023, buona parte degli esercizi italiani terranno le saracinesche abbassate per Ferragosto - le ferie di agosto -. In molto hanno già lasciato la città, ma alcuni supermercati e farmacie resteranno aperti per garantire il servizio a chi resta. Ecco quindi gli indirizzi e gli orari di apertura di supermercati e farmacie di turno, a Bologna, il giorno della più importante festività estiva.

Ecco i supermercati aperti a Bologna per una spesa dell'ultimo minuto

Farmacie di turno

24 ore su 24

Bellessere, via del Parco 1, 051533356;

Da Porta Saragozza, via Saragozza 71, 051585209;

S. Ester, via Bentini 11, 0510910210;

Aperte dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Al Palazzo dello Sport, via Lame 52, 051522215;

Busacchi, via Emilia Ponente 24, 051310826;

Chillemi, via Bellaria 36, 051544397;

Comunale Crocioni, via Crocioni1, 051435958;

Comunale S. Donato, via San Donato 99, 051503058;

Comunale Toscana, via Toscana 28, 051474488;

Degli Alemanni, via Mazzini 9, 051393114;

Guandalini, via Ferrarese 9, 051357657;

Porta Mascarella, piazza Porta Mascarella 7, 051253755;

S. Andrea alla Barca, via Tommaseo 4, 051567134;

San Benedetto, via Indipendenza 54, 051248384;

San Domenico, via Garibaldi 1, 051330363;

San Martino, via Zanardi 184, 0516345686;

Villaggio Panigale, via Emilio Lepido 186, 051400290;

Zarri, via Ugo Bassi 1, 0510910221.

Supermercati aperti

Esselunga, via Guelfa/viale Lenin aperto con orario festivo dalle 8 alle 1;

Esselunga, via Emilia Ponente dalle 8 alle 14;

Esselunga, piazza degli Etruschi 2 Casalecchio di Reno dalle 8 alle 14;

Carrefour, strada Maggiore aperto dalle 8 alle 21;

Eurospar, via Mascherino dalle 8:30 alle 20;

Pam Panorama, via Zanardi aperto dalle 8 alle 20;

Pam Local, via Corticella aperto dalle 9 alle 20;

Pam Local, via Santo Stefano aperto dalle 9 alle 14;

Despar, via Medaglie d’Oro dalle 8:30 alle 20;

Despar, via Mascherino (ex Stalingrado) dalle 8:30 alle 20;

Metà, via d’Azeglio aperto dalle 8 alle 14 In’s via Mazzini aperto dalle 9 alle 13;

In’s, via Saffi aperto dalle 9 alle 13;

Aldi tutti gli store aperti in tutti i punti vendita con orario festivo della domenica.