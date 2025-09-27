Swap Party a Bologna: così diamo nuova vita alle cose che non usiamo più

Bologna, 26 settembre 2025 – Una festa per donare, scambiare e dare nuova vita alle cose che non usiamo più: dalle 14 alle 18, piazza Verdi si riempie per il primo evento Swap Party della campagna ‘Insieme’, promossa dal Comune e dal Gruppo Hera con partner l’Alma Mater.

Nel cuore della zona universitaria, l’iniziativa intende sensibilizzare i cittadini e gli studenti sui temi della raccolta differenziata, della pulizia urbana e del riuso dei materiali.

Come funziona l’evento

Dalle 14, le persone potranno scambiarsi oggetti senza usare soldi e denaro nel segno dell’economia circolare e dando nuova vita a cose che non vengono più utilizzate, evitando sprechi e favorendo la convivialità.

Alla festa può partecipare chiunque, portando al massimo cinque oggetti in buone condizioni, tra abbigliamento, cappelli e cinture, scarpe e borse, arredamento, fumetti, giochi da tavolo, libri, stoviglie, oggetti per la casa, giocattoli. La regola è che siano puliti e pronti per essere riutilizzati, di piccole e medie dimensioni, facili da trasportare e scambiare, anche con un valore affettivo che si può raccontare applicando un cartellino. Il regolamento, comunque, è disponibile a questo link del Gruppo Hera www.gruppohera.it/eventiambientali.

Raccolta in centro

In occasione dello swap party, in piazza Verdi ci sarà anche un mezzo itinerante per la raccolta di piccoli ingombranti e piccoli RAEE dove potranno essere raccolti, per esempio, pentole, stendini, utensili in metallo, giocattoli, sedie, zerbini, assi da stiro, lampadine, mensole, forni a microonde, rasoi, phon, di cui ci deve disfare, ma che non possono essere gettati nei cassonetti stradali.

Il mezzo è itinerante ed è da tempo operativo in città con un fitto calendario di fermate in tutti i quartieri. Tutte le informazioni sul sito di Hera a questo link: www.gruppohera.it/itinerantebo.

Infine, in piazza Verdi sarà collocato il banchetto predisposto con gli ECOgames, i giochi elettronici realizzati da Hera per coinvolgere, informare e formare tutti i cittadini sulle corrette modalità di raccolta differenziata. Al banchetto saranno distribuiti anche diversi materiali informativi sugli errori più comuni nelle raccolte differenziate, sugli intrusi nella raccolta della plastica, e sul Rifiutologo.