Tagliatelle che passione: bolognese o romagnola? Gli amanti si ritrovano sotto le due torri: ecco il menù

Blogna, 14 ottobre 2023 – C’era il Nettuno del Giambologna stamattina a far da padrino al gemellaggio tra il Cenacolo bolognese degli Apostoli della Tagliatella e la Confraternita della Tagliatella Romagnola.

Con gli stendardi, i gagliardetti e i medaglioni al collo i componenti i due circoli enogastronomici emiliano romagnoli sono stati letteralmente presi di mira dagli obiettivi delle macchine fotografiche e degli smartphone di decine e decine di turisti che ronzavano attorno alla cancellata che protegge la fontana del Zigànt (il Gigante), del Nettuno, nell’omonima piazza di Bologna, curiosi di portare a casa lo scatto di questo insolito incontro.

Gli apostoli e i confratelli della tagliatella in piazza Nettuno a Bologna

Come è nato il sodalizio

Il sodalizio tra Apostoli e Confraternita ha preso il via sei mesi fa a Ravenna. “Il gemellaggio – ha ricordato Sua Santità Pietro XVI (al secolo Pietro Calderoni, da Lugo di Romagna), Priore in carica della Confraternita della Tagliatella Romagnola – ha preso il via il 15 aprile scorso nel Circolo Aurora, l’osteria Slow Food in Borgo San Biagio a Ravenna. Si sono incontrate due culture e la stessa passione: la riscoperta delle tradizioni culinarie del territorio, la riqualificazione della cucina odierna”.

Emilio Franzoni, 74 anni, professore di neuropsichiatra infantile con alle spalle 40 anni di servizio al Sant’Orsola di Bologna, dall’inizio di dicembre scorso all’unanimità è stato designato presidente degli Apostoli della Tagliatella di Bologna. “Il nostro club – ha ricordato Franzoni – è stato fondato il 6 giugno 2003, 20 anni fa. Con i Confratelli della Tagliatella Romagnola è nata una nuova e bella amicizia che promuoverà e valorizzerà la tagliatella condita con allegria, passione e sapienza. Senza dimenticare mai la solidarietà nei confronti di diverse associazioni socio-sanitarie". Il presidente degli Apostoli dura in carica due anni. Il Priore della Confraternita Romagnola rimane in carica solo un anno e designa il successore. “Ci siamo costituiti 16 anni fa – ha rivelato Sua Santità Pietro – e per questo sono il sedicesimo”.

Il tour di Apostoli e Confratelli

Guidati a Giorgia Zabbini, dalle maschere petroniane del Dottor Balanzone (alias Ghino Collina, ex sindaco di Casalecchio) e di Sganapino (alias Sandro Vanelli), Apostoli e Confratelli hanno visitato i luoghi simbolo di Bologna: piazza Nettuno e piazza Maggiore, San Petronio e Corte Galluzzi, l’Archiginnasio e la Libreria Nanni, il Quadrilatero e le salumerie simbolo della città felsinea (Tamburini e Simoni), piazza Santo Stefano e la Basilica delle Sette Chiese, Strada Maggiore e le Due Torri, via Zamboni e la zona universitaria.

Il menù della rimpatriata

Approdo alla Cantina Bentivoglio di via Mascarella, dove sono stati accolti dal patròn Vincenzo Cappelletti. Per 50 persone sono stati serviti balanzoni burro e salvia, tagliatelle al ragù bolognese, cotoletta alla bolognese con purè e friggione, zuppa inglese. Il tutto innaffiato dai vini della Cantina di Tizzano a Casalecchio.