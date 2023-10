Tangoruah, show cultural-musicale tra tango e difesa dei diritti delle donne

Bologna, 2 ottobre 2023 – Dopo "Viral Tango", album concepito molto prima che il "nemico perfetto" Covid-19 cogliesse tutti alla sprovvista e "Ballo con le tue ombre", stesso titolo del libro scritto da Davide Rondoni a lei dedicato, Carlotta Santandrea, musicista nonché straordinaria ballerina di tango stasera (lunedì 2 ottobre) dalle 20 in occasione della serata charter di apertura dell'anno sociale di Zonta Club Bologna presso Opera The sydney Hotel (via Michelino 73), interpreta tra tango e narrazione Tangoruah, la storia del tango dalle origini ai nostri giorni.

Distillato di estro figurativo dell'artista bolognese cui dà manforte Patricio Lolli, provetto ballerino di tango a sua volta, nonché corrispondente per Bologna dell'Accademia Nazionale di Tango di Buenos Aires. Uno show che ha per focus la difesa dei diritti delle donne e l'impegno contro la violenza di genere. Argomenti che saranno presentati da Isabella Boselli, presidente di Zonta Club, Ong apartitica con sede nella Sala Rossa di Palazzo d'Accursio, riconosciuta in Italia a livello governativo, presente tra l'altro nel Comitato per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro.

All'excursus sulla parità di genere e sul valore centrale della donna nel tango fa da controcanto la stessa Santandrea, direttrice artistica della serata, col suo ultimo singolo "Milonga Mirada". Noblesse per ceto (madrina della soirée la marchesa di Parma e Piacenza Zaira Grossi Della Rosa Prati) e per valori artistici e culturali daranno un tocco di esclusività al randez-vous. La serata cementa, inoltre, un asse cutulrale con l'Associazione Salotto delle Muse che accoglie operatori di varie realtà artistiche a livello nazionale.

Con solidi e affascinanti obiettivi da centrare attraverso un mixage di generi che contempla le note della musica, del canto, della parola poetica, ma anche del gesto corporeo (tango in primissima linea, dunque) e dell'immagine pittorica sul proscenio a loro più congeniale che non può essere che quello di suggestivi luoghi d'arte. Info 051 19985824