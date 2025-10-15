Tartufesta a Sasso Marconi, 2 weekend di festa: quando assaggiare i prodotti tipici dell’Appennino

Sasso Marconi, 15 ottobre 2025 – Due weekend di festa tra gastronomia, tradizione e cultura per celebrare il tartufo e i prodotti tipici dell’Appennino. Così la storica Tartufesta si prepara a tornare a Sasso Marconi il 25-26 ottobre e l’1-2 novembre, promuovendo le eccellenze locali in un lungo viaggio tra i sapori e i profumi dell’autunno.

Ristoranti e bancarelle in piazza

Oltre alle proposte dei ristoratori del territorio, che saranno in piazza con sfiziose ricette a base di tartufo, non mancheranno all’appello il ristorante dell’Associazione Tartufai, allestito al Parco Marconi, e i numerosi ristoranti della città che proporranno menù tematici, preparati nel rispetto dell’apposito decalogo e della carta di qualità comuni a tutte le Tartufeste dell’area metropolitana bolognese. “Un’occasione unica per celebrare il tartufo e gli altri prodotti tipici del territorio – sottolinea la vicesindaca di Sasso Marconi, Ilaria Indovini – si tratta di un evento che ogni anno cresce, si rinnova e si arricchisce di nuove esperienze, ricercando il giusto mix fra tradizione, innovazione, sostenibilità e qualità”.

Non solo tartufo

Ad arricchire l’evento saranno anche i castanicoltori locali, con assaggi di castagne e caldarroste, mentre lungo le vie del centro non mancheranno le crescentine, tigelle, frittelle fino alle tante bancarelle ricche di tartufo e degli altri prodotti tipici dei colli bolognesi, come funghi, formaggi, salumi, vino, marmellate.

Iniziative culturali

Spazio poi alle iniziative culturali, laboratori, degustazioni, visite guidate e non solo. Quest’anno, infatti, la manifestazione celebrerà anche l’incontro tra il tartufo e il cioccolato grazie al laboratorio con degustazione guidata in cui Giulia Moscatelli, sommelier del cioccolato, farà scoprire ai partecipanti come dietro la robustezza e l’intensità di due prodotti così pregiati si nasconda in realtà una natura estremamente delicata.

Tra le altre proposte, nei giorni della kermesse, trekking e visite guidate condurranno i visitatori alla scoperta di alcuni luoghi di interesse storico e naturalistico del territorio, come il Museo Marconi e il borgo di Colle Ameno.

Aspettando la sagra: cosa fare il 18-19 ottobre

Nel frattempo, già nel fine settimana del 18-19 ottobre, la centrale Piazza dei Martiri della Liberazione si animerà con ‘Aspettando Tartufesta’, una novità che anticiperà la celebre sagra autunnale con cibo, spettacoli e dimostrazioni di arte culinaria. Oltre a numerosi showcooking e spettacoli, nel corso dell’evento sarà inoltre possibile degustare le proposte dei ristoratori del territorio (Antica Hostaria di Badolo, Osteria Colle Ameno, Cà Vecchia, Osteria dei Sani, Uova Farina e Mattarello) presenti in piazza con i loro stand insieme ai punti ristoro di Pro Loco Sasso Marconi e Parrocchia San Pietro.

Nella giornata di sabato, lo chef Raphael Bembaron offrirà un saggio della sua arte preparando i passatelli asciutti con trombette dei morti e burro al tartufo, mentre domenica pomeriggio la compagnia teatrale ‘Koinè’ porterà in scena uno spettacolo che unirà gastronomia e arte performativa: sotto la guida di un’attrice-sfoglina, gli spettatori saranno coinvolti nella preparazione della sfoglia all’uovo, diventando protagonisti di un evento che culminerà con la degustazione delle tagliatelle preparate.