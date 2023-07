Teatro a Bologna: in scena ‘Quella faccia l'ho già vista’

Bologna, 9 luglio 2023 – Immaginate di incontrare il Piccolo Principe all’incrocio sotto casa. Di essere derubato per strada dal Ladro di pensieri. Di dover fare i conti con il Gatto Ventiquattro. Oppure di innamorarvi senza speranza della Signorina Un'Altra Volta. I mille personaggi dell’ex vicedirettore de il Resto del Carlino Gianluigi Schiavon, tratti dai racconti di “Quella faccia l'ho già vista”, Giraldi Editore, diventano protagonisti dello spettacolo del Teatro del Navile che verrà presentato in anteprima lunedì 10 luglio a Porta Pratello (via Pietralata 58, alle 20.30, ingresso libero), nell'ambito della rassegna “Voci della città” a cura di Officina Roversi.

Regia di Nino Campisi, sul palcoscenico assieme ai suoi attori per proporre brani dello spettacolo. Presente l'autore Schiavon che parlerà del libro e della sua messinscena. “Quella faccia l'ho già vista” sarà in cartellone nella nuova stagione del Navile, dopo l'estate.

Scriveva Marcello D'Orta nella prefazione del libro: Schiavon propone “una galleria di bolognesi che puoi trovare dappertutto, a Piacenza come a Milano, a Torino come a Parigi. Ecco, Parigi: lì li aveva visti Balzac per la sua Commedia umana, e forse anche Maupassant e Zola. E se da un lato questi personaggi appartengono alla 'famiglia umana' coi loro vizi e le loro virtù, dall'altro ognuno si differenzia per tic, manie, piccole o grandi ossessioni e ritrovi così, oltre agli autori già citati, anche Dickens, Gogol e Kafka”.