Valverde e Terme di Porretta, venti ettari di benessere e divertimento

Porretta (Bologna), 14 luglio 2023 – Grazie all’inaugurazione della rinnovata struttura di Valverde, le Terme di Porretta diventano il complesso termale più esteso d’Italia. Il taglio del nastro avverrà domani mattina, sabato 15 luglio, alla 10 proponendo un’importante novità.

Nella tormentata storia delle Terme e di Valverde le due realtà non erano mai state collegate, sebbene di fatto lo siano anche fisicamente, per cui da una parte ci si occupava della salute e dall’altra tutto era finalizzato al divertimento. L’originalità messa in campo dal Gruppo Monti Salute Più è quella di unire i due centri in modo tale da offrire un unico polo del benessere, del fitness e del wellness, con un’ estensione di circa 20 ettari.

"Il nostro intento – spiega il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più – consiste nel fare in modo che Porretta superi i confini metropolitani e regionali, diventando un autorevole punto di riferimento nazionale nel campo della salute e del benessere. Per farlo è ovvio che bisogna investire sulle strutture cercando di rinnovare quelle che sono le offerte del territorio. Le dodici sorgenti termali di Porretta offrono tante possibilità per la salute e per il benessere, ma da sole non bastavano per far conoscere e valorizzare una realtà che d’inverno ha un’eccellenza nel Corno alle Scale, dove ci siamo impegnati nella gestione di una baita, e negli altri mesi ha delle potenzialità importanti che devono essere sfruttate. Da qui il nostro impegno per riqualificare e rimettere in funzione Valverde".

Il restyling del parco acquatico Valverde comprende due piscine riscaldate per piccoli e grandi dove è possibile effettuare bagni rilassanti e tonificanti e praticare l’acquagym singolarmente o di gruppo; la possibilità dei Bagni di sole sempre nell’area delle piscine; una serie di attività conviviali all’aperto con epicentro il chiosco e il ristorante; la possibilità di praticare l’attività sportive come la pallacanestro, il beach volley, o la pesca nei rinnovati laghetti.

Durante la giornata sono previsti anche alcuni momenti di animazione per le diverse fasce d’età, e il venerdì e il sabato sera si terranno una serie di spettacoli con musica dal vivo per una "Valverde by night" che si svilupperà in tutti i fine settimana estivi.

"In questi ultimi anni il concetto di vacanza si è evoluto e trasformato – prosegue il professor Antonio Monti, fondatore del gruppo omonimo –. Come nell’ambito del consumo una singola impresa ha senso se inserita in un progetto territoriale più vasto, così avviene oggi nel settore del benessere". Per tutto il periodo estivo il complesso di Valverde rimarrà aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 20.