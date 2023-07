Tiziano Ferro a Bologna, i fan sfidano il caldo al Dall’Ara in attesa del concerto

Bologna, 11 luglio 2023 – Sono già tantissimi i ragazzi e le ragazze che sfidano una delle giornate più calde di luglio e aspettano sotto il sole dello stadio Renato Dall’Ara il concerto di Tiziano Ferro, che si esibirà stasera, martedì 11 luglio, alle 21.

“Solo per lui farei una cosa del genere, lo seguo da quando sono piccolissima” commenta una ragazza, mentre tentava di ripararsi dall’afa con un ombrello.

Via Andrea Costa si è trasformata in queste ore nella riviera romagnola, tantissimi sono i fan con i teli da mare, la crema solare, acqua, panini, cruciverba; ed effettivamente le temperature da mare ci sarebbero eccome, ma loro non mollano e aspettano lì davanti fino all’apertura dei cancelli, che sarà intorno alle 17.

C’è chi è emozionato di vederlo per la prima volta, chi invece è già al quinto round del tour ma ha ancora lo stesso entusiasmo della prima data: “Tiziano è Tiziano, non mi stancherei mai di vederlo e poi questa è la data di Bologna, la mia città, quindi è quella del mio cuore”, commenta Giorgia, ragazza che era lì dalle otto del mattino e che ha seguito il cantante per tutta l’Italia.

Tra una partita a carte e l’altra la gente intona i brani più famosi, nell’attesa di sentirli dal vivo: “Non vedo l’ora di cantare ‘Il regalo mio più grande’, è la canzone mia e di mio padre e ci sono molto legata” dice Alice.

Il caldo non ha quindi fermato l’entusiasmo e la fibrillazione per il live di stasera, che si prospetta davvero speciale.