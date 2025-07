Torna dopo 38 anni lo spettacolo dei kart

Bologna, 5 luglio 2025 – Tornano a rombare i motori a Castiglione dei Pepoli. Stavolta saranno i kart protagonisti di due giorni di grande spettacolo, oggi e domani, con SK25 Street’s Kart: una settantina di piloti si sfideranno sul circuito disegnato nel centro storico della cittadina dell’Appennino, valevole come seconda prova del trofeo nazionale Circuiti Cittadini Area Nord. L’ultima edizione è stata nel 1987 (a destra).

L’idea di riportare una gara di kart nel suo luogo natale è venuta al vulcanico Vito Piarulli (nel riquadro con Melandri), noto per essere uno dei creatori di Rallylegend, evento di risonanza mondiale. La proposta ha trovato l’adesione convinta del Comune, che ha offerto collaborazione e il patrocinio a SK 25, insieme all’Automobile Club di Bologna e all’egida di ACI Sport. Della parte organizzativa e logistica si occuperà Karting Sicilia. "Ci pensavo da un po’ – spiega Piarulli – . I motori sono la mia grande passione ma amo anche coinvolgere il pubblico con invitanti eventi collaterali, credo utili a trovare nuovi appassionati ma anche a creare divertimento ed interesse intorno al cuore della manifestazione". Esprime la sua soddisfazione il sindaco, Tommaso Tarabusi: "Castiglione ha sempre avuto nel sangue la passione dei motori; la prima gara di kart fu fatta proprio oltre 30 anni fa e questo evento rappresenta un ritorno. Nel settore dei kart l’Italia può indubbiamente fregiarsi del primato europeo, perché dagli anni ‘60 il nostro Paese è un riferimento assoluto per questa disciplina. Molti grandi campioni di Formula 1 hanno iniziato proprio nel karting e poi sono diventati professionisti scalando le varie categorie. Rispolverare un evento motoristico come questo è un grande onore ed un piacere perché, anche se siamo in Appennino, siamo pur sempre nella Regione che da sempre è considerata terra dei motori. Il 2025 vedrà due importanti ritorni; prima il campionato di Go-kart e poi a settembre il Rally – RAAB; due eventi di estremo rilievo che richiameranno ospiti da tutta Italia. In occasione del Kart animerà la serata Marco Melandri, campione del mondo 250".

La gara di kart sarà il centro di interesse delle due giornate, con le prove libere oggi, al sabato, e prove ufficiali e gare domani, alla domenica. Ma certamente sarà di grande richiamo la serata di live music questa sera dalle 22 con dj d’eccezione, la sfilata di Formula 1 e kart storici, ripetute più volte nei due giorni.