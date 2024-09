Torna Giardini & Terrazzi. Piante, arredi e vintage

Torna il 13, 14 e 15 settembre Giardini & Terrazzi, l’evento tanto atteso dal pubblico che conferma sempre più il trionfo della passione per il verde. "L’appuntamento – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – conferma il lavoro stimolante dal punto di vista sociale ed economico che, in questi anni, hanno fatto gli organizzatori Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo per rendere le tre giornate dense di interessi". Infatti 166 espositori locali e nazionali si snoderanno lungo il consueto percorso dei Giardini Margherita, cornice meravigliosa per un evento così specifico, proponendo piante mediterranee ed erbe aromatiche adatte anche per gli interni domestici. Inoltre sarà presentata una vasta gamma di piante e fiori da collezione come ciclamini, dalie, viole, bonsai e piante grasse. I visitatori avranno a disposizione un’ampia proposta di arredi da esterno, complementi d’arredo, tessuti e prodotti artigianali, ma anche tanto vintage.

I buongustai accontenteranno il loro palato con alimenti tipici. Il pubblico risponde a tutte queste offerte con grande entusiasmo e di ciò è soddisfatto Sangiorgi che, in queste 30 edizioni, è riuscito a coinvolgere non solo gli espositori, ma anche associazioni benefiche, realtà che avvolgono la città. "Giardini & Terrazzi è un evento che piace – precisa Rosa Maria Amorevole, presidente del Santo Stefano – perché è organizzato con equilibrio di ricerca per le offerte ai visitatori, inoltre, come agronoma, penso che questa Amministrazione sia sensibile all’azione di rimboschimento, nel senso che ci sarà sempre più verde".

Tantissimi gli eventi collaterali, da sabato alle 10 davanti all’Ex Centrale Elettrica dei Giardini, futura sede di ReUse, con il progetto d’arte Reuse For Mother Nature, in cui il linguaggio della street-art si incontra con la fotografia, a Per fare tutto ci vuole un fiore alle 10 alla palazzina Liberty, promosso da Arga, Inner Wheel Valsamoggia e Rotary Distretto 2072. E ancora alle 16.30, l’incontro Il cioccolato fra storia e letteratura tenuto dalla prof. Marilena Lelli. Domenica alle 11 8cento ASD presenta Dejeuner sur l’herbe e alle 11,30 Roberto Malagoli parla del Giardino Giapponese.