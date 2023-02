Tramonto spettacolare a Bologna: il cielo dipinge di rosa e arancione la città. Le foto

Tramonto a Bologna (@ronishisgal)

Bologna, 3 febbraio 2023 – Un tramonto spettacolare a Bologna dove il cielo di oggi si è dipinto di rosa e arancione in contrasto con il blu. In tanti hanno sospeso le proprie attività, chi a casa, chi in ufficio, chi per strada per alzare gli occhi al cielo e osservare il gioco di colori.

In queste belle giornate che il tempo ci sta regalando, il tramonto è stata la ciliegina.

In pochi hanno resistito all’impulso di scattare una foto al sole che tramontava per condividerlo con i propri affetti o esprimere un pensiero sullo sfondo magico del cielo infiammato dalle tinte porpora.

