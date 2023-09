Tramonto DiVino 2023: a Bologna piatti gourmet e calici in piazza San Francesco

Bologna, 4 Settembre 2023 – Torna a Bologna dopo otto anni il Tramondo DiVino, il tour del gusto regionale che valorizza e pubblicizza i vini e le altre specialità locali. Giovedì 7 settembre dalle 19,30 alle 23,30 in piazza San Francesco in pieno centro di Bologna per soli 25 euro si potranno degustare decine di prodotti gastronomici 100% emiliano romagnoli che assicurano una lunga storia ricca di sapore.

Incluso nel prezzo anche una visita guidata che orienterà gli ospiti all’interno della “arena del gusto” in particolare la proposta gourmet dello chef Mario Ferrara di Scaccomatto in rappresentanza dell’associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi.

Il piatto gourmet di Mario Ferrara

Si potrà assaggiare il riso con zucchini (ricetta artusiana 49), gratin di riso confezionato con il riso del Delta del Po con patata di Bologna Dop, squacquerone di Romagna Dop, Parmiggiano Reggiano Dop e Jus di Mela Rosa Romana.

I vini

La festa di quest’anno rappresenta anche un’occasione per presentare il progetto di coinvolgimento nel programma De.Co Bologna, a cui verrà dedicato uno stand apposito, della vitivinicoltura locale che si sta rivelando un settore in ampia espansione anche grazie ai giovani che si affidano a pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Come partecipare

Il costo del biglietto, come detto, è di 25 euro. Si può prenotare a questo link oppure arrivare direttamente in piazza San Francesco.

Il marchio De.Co

Il marchio De.Co (denominazione comunale d’origine) è lo strumento per dare visibilità alle tipicità locali e riconoscere alle produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale la capacità di creare importanti occasioni di marketing per il territorio bolognese e metropolitano.

Il talk show

All’interno delle presentazioni sarà organizzato un talk show condotto dal presidente della commissione De.Co., Duccio Caccioni e dalla presidente di Slow Food Condotta Samoggia e Lavino, Raffaella Melotti, a cui parteciperanno amministratori locali e produttori vitivinicoli delle colline occidentali di Bologna.

L’assessore all’agricoltura e agroalimentare, Daniele Ara, il presidente De.Co., Duccio Caccioni, la sindaca di Monte San Pietro e vicepresidente dell’Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia, Monica Cinti, presidente Slow Food Condotta Samoggia e Lavino, Raffaella Melotti e l’organizzatore di Tramonto DiVino, Maurizio Magni.