Tre giorni al profumo di mortadella con degustazioni, musica e trekking

Bologna, 27 settembre 2023 – Mortadella per tutti i gusti da venerdì a domenica prossima nel centro di Zola dove è in programma l’edizione numero quindici di Mortadella Please: festival internazionale della mortadella.

Celebrazione a tutto tondo per il salume bolognese più conosciuto nel mondo a partire dalla capitale produttiva, dal territorio dove operano le due aziende-leader di un alimento-base della cucina emiliana: Alcisa e Felsineo.

Così dalla piazza del paese domenica mattina partiranno (anche con servizio navetta) i tour alla scoperta degli stabilimenti che insieme fanno gran parte della versione più pregiata della ‘regina rosa’: quella che si fregia del marchio Igp.

Giganti di un settore che dà lavoro a centinaia di addetti a tutta la filiera produttiva. Tutti elementi che, hanno evidenziato il sindaco Dall’Omo e l’assessore Norma Bai, patrocinatori dell’evento affidato alla regia della rete delle nove Pro loco di Reno, Lavino e Samoggia.

La mortadella torna protagonista a Zola Predosa

"E’ un prodotto ed una manifestazione che ormai fanno parte dell’identità della nostra cittadina, ed elemento importante di promozione del turismo industriale, gastronomico e culturale", hanno detto nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta ieri mattina nella sede di ExtraBo in piazza del Nettuno.

Il programma, fitto di appuntamenti con degustazioni, trekking, menù a tema, abbinamenti, conferenze, musica e spettacoli, è consultabile sul sito mortadellaplease.eu.

"Per tre giorni i volontari delle Pro loco saranno negli stand e nei luoghi dove si estende la manifestazione, nelle visite guidate di domenica mattina presso Alcisa e Felsineo, nel trekking in collina dove si celebra l’abbinamento della Mortadella col Pignoletto e degustazioni alla cantina Gaggioli, e negli abbinamenti del gusto come nei piatti di Alessio Battaglioli (osteria di Medicina), e in quelli preparati nel ristorante gestito da insegnanti e studenti dell’alberghiero Veronelli" ha anticipato il presidente di Pro loco Zola, Gabriel Gaibari.

Fra gli spettacoli da segnalare in occasione della inaugurazione di venerdì la presenza dei padrini Chiara Sani (attrice e regista) e l’attor comico Greg, con i concerti di Lalo Cibelli, I Sanissimi e gli emergenti Rms Virginian con gli Zero05 e Fabio Paoletti.

