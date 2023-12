Trekking: via del castagno, 2mila chilometri nei boschi

Valsamoggia (Bologna), 24 dicembre 2023 – Nasce la Via del Castagno. Un itinerario di 2.200 chilometri destinato a collegare tutte le aree castanicole italiane dal nord al sud, con collegamenti ai cammini di Slovenia, Austria, Svizzera e Francia è pronto per il battesimo annunciato per i primi mesi del 2024 e secondo un progetto che vale due milioni di euro elaborato dall’Associazione nazionale Città del Castagno: sodalizio che riunisce un centinaio di soci tra enti pubblici, consorzi e associazioni locali di castanicoltori, con sede presso l’Unione dei comuni della Garfagnana, ed una importante componente sull’Appennino tosco emiliano visto che fra gli ideatori del trekking castanicolo c’è Luigi Vezzalini, già sindaco di Castello di Serravalle, profondo conoscitore del tema e direttore dell’associazione Città del Castagno.

Il quale col presidente Ivo Poli condivide la consapevolezza che in questi ultimi anni le foreste di castagno, in tutte le regioni, nel periodo autunnale, sono mete di escursioni di persone di tutte le età, interessate non più solo alla raccolta dei frutti ma a sperimentare innovative forme di turismo esperienziale attraverso l’immersione negli habitat dei castagneti secolari italiani.

Nel contempo, sono sempre più numerose le manifestazioni di trekking che si svolgono tra i castagneti, sia in autunno, durante il periodo della raccolta delle castagne, che in primavera nel periodo della fioritura dei castagni. Il connubio boschi di castagno-trekking si va sempre più consolidando, in virtù del rinnovato interesse verso il frutto, e la sentieristica sta diventando parte integrante dell’ampia multifunzionalità del castagno.

"L’organizzazione di trekking nei castagneti è diventata parte integrante dell’offerta turistica in occasione delle sempre più partecipate sagre della castagna: la vera ‘Regina dei boschi’ -spiega il presidente Ivo Poli- Le Sagre e le attività escursionistiche dedicate al castagno, nel periodo autunnale movimentano la vita di numerosi borghi alpini ed appenninici, con importanti ricadute economiche e attorno al prodotto castagna".

Il direttore Luigi Vezzalini osserva che questo frutto è stato per secoli il ‘pane dei poveri’ anche sull’Appennino bolognese dove si registrano eccellenze del prodotto, a partire dall’unico marrone Igp: quello di Castel del Rio. E poi il marrone biondo, rappresentato dal suo consorzio e ben presente tra Loiano e Monghidoro.

A Granaglione (Alto Reno Terme) si svolge la famosa ‘Corona di Matilde’: il primo paesaggio rurale di interesse storico-culturale dell’Appennino bolognese coi suoi oltre 2500 ettari di bosco di castagni.

"La realizzazione del progetto implica l’attivo coinvolgimento di numerosi soggetti, e prima di tutto il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e gli assessorati all’Agricoltura delle Regioni", spiega Vezzalini.