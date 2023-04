Bologna, alla scoperta degli ulivi dei colli bolognesi

Bologna, 13 aprile 2023 – Una giornata dimostrativa con protagonista l’ulivo e, in particolare, l’arte del potarlo. L’iniziativa è organizzata per venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle 16,30, al Podere Canova (via Gaibara 1, vicino a Monte Donato) grazie all’associazione di volontariato Il Ventaglio di Orav.

Sarà l’occasione anche per una visita guidata e per l’incontro tecnico sul progetto “Biofiller ecosostenibili da sottoprodotti della filiera vitivinicola per la riduzione della plastica in vigneto e in cantina – Vivi Plastic Free”.

Infine spazio alle “Nuove varietà resistenti per una vitivinicoltura competitiva, altamente sostenibile e resiliente al cambiamento climatico - Viresclima”.

Parteciperanno Giovanni Nigro e Paola Tessarin (Ri.Nova), Tommaso Ganino (Università di Parma), Annalisa Rotondi e Matteo Mari (Ibe Cnr). La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.