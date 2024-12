Vecchione in piazza a Bologna, tutto pronto per Capodanno: le foto

Bologna, 30 dicembre 2024 – Una mattinata di allestimenti e finalmente ‘Mercurio, la fenice’ ha preso forma, in tutti i suoi sei metri d’altezza, in piazza Maggiore. È il Vecchione d’artista che brucerà a mezzanotte di domani per salutare l’anno che sta passando.

Il montaggio di 'Mercurio, la fenice' sul Crescentone. Quest’anno, come per ogni anno bisestile, il Vecchione è un personaggio con fattezze femminili

Nel 2024, come per ogni anno bisestile, si tratta di un personaggio con fattezze femminili, affidato alla mano dell’illustratrice Fumettibrutti, nome d’arte di Yole Signorelli.

Il Vecchione quest'anno rappresenta una figura mitologica a difesa delle diversità

La fenice disegnata da Fumettibrutti vuole significare una figura mitologica a difesa delle diversità. Creatura leggendaria ed unica, ‘Mercurio, la fenice’ rinasce dalle proprie ceneri e proprio per questo motivo, simboleggia la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro ciascuno e ciascuna di noi.

Tutto pronto sul Crescentone di piazza Maggiore per la tradizione irrinunciabile del rogo del Vecchione

Dopo il tradizionale rogo, alla consolle di Capodanno si alterneranno dj Missin Red e Valentina Dallari.

'Mercurio, la fenice', Vecchione d'artista 2024, disegnato da Fumettibrutti, sarà bruciato allo scoccare della mezzanotte del primo gennaio

Stringenti le misure di sicurezza: piazza Maggiore sarà transennata e accessibile solo a 9mila persone. A ognuno verrà consegnato un pass che dovrà essere restituito in caso di uscita.