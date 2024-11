Venini e Rocca, inaugurata la nuova boutique. L’eccellenza italiana di scena in Galleria Cavour

VENINI, l’antica vetreria artistica di Murano custode, inaugura assieme a Rocca, l’unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma in Italia, una nuova boutique nella centralissima Galleria Cavour. La nuova boutique VENINI si sviluppa su due livelli ed è un prezioso teatro dove viene messa in mostra l’abile capacità artigianale dei maestri vetrai nel dare vita a vere e proprie opere di design, grazie alle vetrine con affaccio diretto sulla Galleria. Gli arredi, che completano lo spazio, sono sofisticati ed essenziali con linee pulite ed eleganti nel tipico colore rosso del brand, in contrasto col bianco, funzionale per dare risalto all’estetica e alla palette cromatica delle creazioni di Art Glass e Art Light di VENINI. Qui, trovano la giusta collocazione le icone del marchio, come il vaso Fazzoletto, Opalino, Monofiori Balloton e i maestosi chandelier per giochi di luci incantevoli grazie alla magia del vetro.