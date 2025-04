Via Crucis e riti di Pasqua 2025: gli appuntamenti a Bologna

Bologna, 15 aprile 2025 – E’ tempo di Triduo pasquale, ossia gli ultimi tre giorni della Settimana santa (da giovedì a sabato), in preparazione alla Pasqua di domenica 20 aprile.

Mercoledì 16, alle 18.30 nella cattedrale di San Pietro (via Indipendenza 7), l’arcivescovo Matteo Zuppi celebrerà la messa crismale.

Giovedì 17, alle 17.30 sempre in Cattedrale, presiederà la Missa in Coena Domini, la messa della Cena del Signore e al termine guiderà l’adorazione eucaristica.

Venerdì 18, alle 17.30 in Sa Pietro, presiederà la celebrazione della Passio, la Passione del Signore.

Alle 21, lungo via dell’Osservanza, guiderà la Via Crucis cittadina con le meditazioni curate da volontari e operatori dell’Istituto Penale minorile del Pratello.

Sabato 19, alle 10.30 in Cattedrale, assisterà all’Ora della Madre, animata dai Servi di Maria.

Alle 12, nella Basilica di Santo Stefano (via Santo Stefano 24), celebrerà l’Ora Media.

Infine, alle 22 in Cattedrale, presiederà la messa della Veglia Pasquale durante la quale conferirà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni adulti.

Domenica 20, alle 16 nella chiesa del Santo Sepolcro del complesso della Basilica di Santo Stefano (via Santo Stefano 24), l’arcivescovo ha invitato le comunità cristiane bolognesi per un momento di preghiera comune in occasione della Pasqua che quest’anno coincide nei calendari di tutte le confessioni cristiane. Davanti all’edicola del Sepolcro verrà letto il Vangelo della Risurrezione seguito dalla recita del Credo, nel 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea (325 d.C.), e dallo scambio degli auguri pasquali in analogia con quanto avviene contestualmente a Gerusalemme davanti al Santo Sepolcro.

Infine, domenica 20, giorno di Pasqua, alle 17.30 in Cattedrale, celebrerà la messa.

Tutte le celebrazioni in Cattedrale saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it, sul canale YouTube di “12Porte”. E’Tv-Rete7 (canale 10) e Trc (canale 15) trasmetteranno la Veglia di sabato.

Gli auguri di Zuppi

"Il messaggio della Pasqua è la speranza – spiega il cardinale nel suo augurio pasquale – perché è proprio speranza che non delude. È la vittoria sul nemico che divide, che spegne la vita. La Pasqua, invece, riaccende la speranza. Ne abbiamo un bisogno straordinario in un momento in cui tutto sembra sconsigliare la speranza e sembra dire: ‘Pensa per te, non far nulla, aspetta, rimanda’ e tutto sembra funzionale a perderla. Perché la speranza non l'abbiamo quando troviamo tutte le risposte, perché è attraversare il buio, affrontare il male e vedere la luce oltre il buio. Un cristiano la speranza non la tiene per sé ma la offre a tutti, la tiene in alto perché sia contagiosa, perché possa aiutare tanti a districarsi nella confusione, nell'incertezza e nella paura, perché aiuti a guardare il futuro”.