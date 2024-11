Via degli Dei, 10 anni tra natura e bellezza

Bologna, 18 novembre 2024 – II film di Pupi Avati del 1983, ’Una gita scolastica’, in cui un gruppo di liceali del Galvani nel 1914 attraversava a piedi l’Appennino fino a Firenze. E poi la ’guida-non guida’ di Wu Ming 2 nel 2010, fino al boom di camminatori che, negli ultimi anni, si sono innamorati della Via degli Dei.

Di questo amato percorso parliamo oggi nella puntata del podcast ’il Resto di Bologna’, ricordando un anniversario. Dieci anni fa, infatti, nasceva un protocollo fra i Comuni attraversati dagli escursionisti che ha, di fatto, lanciato questo cammino. Sì, perché la mitica escursione fra piazza Maggiore a Piazza della Signoria, o viceversa, era nata qualche decennio prima e sicuramente il tragitto era noto già a etruschi e romani: solo però dopo la pandemia ha raggiunto numeri da boom.

Lungo il percorso, che deve il nome ad alcuni luoghi attraversati, ad esempio monte Adone o monte Venere, si scoprono luoghi ricchi di storia: l’acquedotto romano di Sasso Marconi, l’area protetta del Contrafforte Pliocenico con i suoi fossili e la sua particolare vegetazione, Madonna dei Fornelli con i resti di strada romana.

Sono tanti i protagonisti della fortuna di questo cammino, che oggi ci viene raccontato dal sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, e da Francesca Biagi di Appennino Slow, gestore operativo della Via degli Dei.

“La Via è nata fra anni Ottanta e Novanta – ricorda Biagi – grazie a un gruppo di camminatori bolognesi del Cai che volevano andare a mangiare una bistecca ’fiorentina’ lungo il percorso: quindi da subito c’era uno scopo turistico. Poi l’abitudine si è un po’ persa, fino a quando, come Ufficio turistico di Sasso Marconi, ci siamo accorti che tanti ragazzi molto giovani ci chiedevano di questo percorso, affrontato in modo abbastanza sprovveduto. E questo anche perché era uscito il libro di Wu Ming che faceva il parallelo del cammino lento con l’Alta Velocità inaugurata in quegli anni”.

E così, “come ufficio turistico – prosegue – nel 2013 abbiamo presentato un progetto in cui la cartina è stato il primo strumento di valorizzazione del sentieri. Abbiamo vinto un bando da settemila euro della provincia di Bologna e venduto subito 4mila cartine: nel 2014 è arrivata la prima firma di intenti del protocollo, con tutti i sindaci dei Comuni da Bologna a Firenze, e dunque un intento condiviso per la promozione. C’è una governance molto forte, dunque, e un tavolo politico che dà l’indirizzo ogni anno. Nel protocollo c’è ovviamente il Cai, che si occupa della manutenzione di sentieri, operatori e privati”.

Chi sono, oggi, i camminatori? “La Via degli Dei è molto giovane – prosegue Biagi –. L’età media è di 39 anni. Tantissimi partono da soli, anche ragazze, quest’anno c’è stato il boom di stranieri che prosegue anche ora, nonostante l’alluvione: tanti sono del Nord Europa, ma anche americani e australiani”.

I numeri, che anche quest’anno si attestano sui 22mila escursionisti, sono importanti e dunque “abbiamo iniziato un percorso da due anni per ottenere una certificazione e diventare una destinazione sostenibile”.

Di certo, tutta un’economia ruota attorno al percorso, come spiega il sindaco Parmeggiani. “Da una parte i comuni sono rinati – considera – perché attraversati da camminatori che si fermano, dormono e fanno acquisti: c’è stato un rilancio economico sociale. Dall’altra, avere strutturato così il cammino ha permesso a chi vive nel territorio di conoscere qualcosa vicino a casa propria: l’investimento fatto dal punto di vista turistico ha avuto una ricaduta importante sulla cittadinanza”.