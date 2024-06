Via dei Brentatori, da Bologna a Bazzano tra natura e storia. Tappe e info utili

Bologna, 1 giugno 2024 – Dal cuore della città, la storica Piazza Maggiore fino alla Rocca di Bazzano: oggi il taglio del nastro de la Via dei Brentatori, il nuovo percorso turistico che unisce appunto Bologna a Bazzano sulle tracce del cammino compiuto dagli antichi trasportatori del vino.

Quaranta chilometri per riscoprire il piacere dei viaggio con lo zaino in spalla, immersi tra ruscelli, valli, storia, vino e molto altro e la possibilità di percorrerla a tappe (tre per l’esattezza) anche più brevi. Cinque i comuni attraversati dalla Via dei Brentatori: Bologna, Casalecchio, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia.

Il progetto, promosso dall'associazione 'Succede solo a Bologna' insieme con i territori attraversati, si avvale della collaborazione del Cai ed è partito oggi da via de' Pignattari, a pochi passi da piazza Maggiore, dove appunto sorgeva l'antica prima sede della 'Compagnia dell'arte dei brentatori'.

Da questa estate, quindi, gli appassionati di trekking e camminate potranno mettersi alla prova nel percorso che unisce il centro storico del capoluogo alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, legando il passato e il presente della Compagnia.

Il taglio del nastro si è svolto in presenza di Elena Selmo, di ‘Succede solo a Bologna’, Maria Grazia Palmieri, presidente della Compagnia, del consigliere Mattia Santori, delegato al Turismo in città, dei rappresentanti dei Comuni coinvolti e dei Lions. Per tenere traccia di tutte le tappe attraversate sono state realizzate pure le credenziali della Via dei Brentatori, particolari documenti di viaggio su cui 'stampare' i timbri nelle strutture accreditate.

La prima tappa, Bologna – Zola Predosa parte appunto via de’ Pignattari, di fianco alla Basilica di San Petronio (dove una volta si trovava la sede dei Brentatori) eprosegue verso il Santuario di San Luca e da qui scende al Parco della Chiusa di Casalecchio. Il percorso porta poi verso l’Eremo di Tizzano, da cui si può godere di una stupenda vista su Bologna e sulla Valle del Reno e successivamente sull’antica via dei Gessaroli, giungendo a Zola Predosa.

La seconda tappa (Zola Predosa- Monteveglio) conduce invece fino all’Abbazia di Monteveglio, all’interno dell’omonimo borgo della Valsamoggia. Dopo una prima parte a Zola, il cammino prosegue nel territorio di Monte San Pietro, attraversando San Lorenzo in Collina; si arriva poi nel borgo di Oliveto con la Casa Grande dell’Ebreo e l’antica Chiesa di San Paolo, fino a giungere, infine, al centro visite del Parco di Monteveglio e all’Abbazia.

La terza tappa porta il camminatore fino a Bazzano.

Per seguire il percorso, tracciato e segnalato dal Cai con appositi cartelli che riportano il logo della Via dei Brentatori, è stata anche realizzata una cartoguida con tutte le informazioni utili. Cartoguida e credenziali potranno essere acquistate presso l’Info Point di Succede solo a Bologna (Corte de’ Galluzzi 13a, Bologna). Tutte le informazioni utili su percorso, tappe, luoghi da non perdere, strutture ricettive e accreditate per l’acquisto di cartoguida e/o credenziali sono disponibili sul sito www.viadeibrentatori.it, dove verranno man mano aggiornate e implementate.