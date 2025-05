Bologna, festa in via Massarenti: eventi e strade chiuse

Bologna, 16 maggio 2025 – Via Massarenti organizzerà la sua tradizionale kermesse di strada domenica 16 maggio, evento che attira ogni anno migliaia di persone.

Il programma

Dalle 10 alle 20, da via Libia a via Rimesse, via Massarenti sarà libera dal traffico e a disposizione degli avventori con una serie di iniziative. Inaugurazione a suon di musica con inaugurazione con la Banda Donizetti di Casalecchio di Reno, poi tante occasioni di svago e conoscenza con le associazioni di volontariato, lo ‘Stramercato’ (il mercato degli ambulanti), tanta animazione per bambini, con gonfiabili e attrazioni varie all’interno di uno spazio specificatamente dedicato ai piccoli.

Non mancherà la musica dal vivo e gli stand enogastronomici per una sosta. Presente anche la Pubblica assistenza, per un percorso che sia ludico. ma anche formativo che si svolgerà lungo tutta la giornata, all’insegna del motto ‘imparare giocando: in viaggio sull’ambulanza di Pubblicotto’.

Nel corso dell’intera giornata tutte le attività presenti lungo la via resteranno aperte.

Strade chiuse e viabilità

In vigore dalle 7.30 alle 21.30. In via Massarenti divieto di transito dei mezzi da via Libia eccetto accedenti a passi carrabili a via Rimesse eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili eccetto veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine. Via Palagi direzione consentita dritto e sinistra all'intersezione con via Massarenti. Via Libia direzione consentita dritto e destra all'intersezione con via Massarenti.

Via Bentivogli direzione consentita dritto e destra all'intersezione con via Massarenti eccetto bus e taxi a cui è consentita la svolta a sinistra. Via Pizzardi divieto di sosta 0-24 con rimozione lato civici dispari forzata con l'apposizione di new-jersey atti a sull'ultimo stallo di garantire l'impedimento della sosta prima della intersezione con via Azzurra. Via Azzurra divieto di sosta 0-24 con rimozione lato est dal fronte forzata con l'apposizione di new-jersey atti a via Pizzardi per garantire l'impedimento della sosta circa 15 metri dal civico 46 al passa carraio 1804.

Via Triachini divieto di transito veicolare via Massarenti a via Venturoli eccetto accedenti a passi carrabili, disabili, forze dell’ordine, soccorsi. Via Bondi divieto di transito veicolare da via Massarenti a via Bernini eccetto accedenti a passi carrabili e disabili. Via Manfredi divieto di transito veicolare da via Bernini a via Massarenti eccetto accedenti a passi carrabili e disabili.

Via Venturoli divieto di transito veicolare da via Massarenti a via Rocchi eccetto accedenti a passi carrabili e disabili. Via Triachini senso unico alternato via Massarenti a via Venturoli con accesso e uscita da via Venturoli. Via Venturoli senso unico alternato da via Massarenti a via Rocchi con accesso e uscita da via Rocchi.

Via Bondi senso unico alternato da via Massarenti a via Bernini con accesso e uscita da via Bernini. Via Manfredi senso unico alternato via Massarenti a via Bernini con accesso e uscita da via Bernini. Via Massarenti direzioni consentite in direzione centro a destra e a sinistra all'intersezione con via Rimesse e via Crociali. Via Massarenti direzione obbligatoria in direzione periferia a sinistra all'intersezione con via Libia.