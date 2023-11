Villaggio di Natale a Fico, c’è anche la pista di pattinaggio

Bologna 8 nov. - Un villaggio di Natale, con elfi, baite, sculture di luci e spettacoli per i più piccini a Fico. In attesa della trasformazione del parco tematico in Gran Tour Italia, come annunciato qualche settimana fa da Oscar Farinetti, fino a 7 gennaio c’è un Christmas Village per il rilancio.

Organizzato dal gruppo Cels, una sorta di multinazionale dell'intrattenimento, la “full immersion nell’atmosfera natalizia” costa 18 euro per gli adulti, e 14 per i ragazzi, mentre i bambini sotto ai tre anni non pagano. Il semplice ingresso a Fico, invece, resta gratuito.

Una grandissima area di Fico si trasformerà nel magico mondo di Santa Claus e dei suoi aiutanti, grazie a una serie di attrazioni e spettacoli live. Ci sarà il Polar Express, un trenino su rotaia che accompagnerà i bambini e le loro famiglie direttamente al Polo Nord, nella casa di Babbo Natale, il viaggio in slitta virtuale per provare l'emozione che Babbo Natale vive la notte del 24 dicembre quando, assieme alle sue renne vola per consegnare i regali a tutti i bambini del mondo.

E ancora: il castello di Babbo Natale, lo Zoo di luci con grandi istallazioni luminose con la forma degli animali della Savana, il mondo sottomarino, uno spazio ispirato alle grandi fiabe, Candyland, la pista di pattinaggio (che dovrebbe aprire i battenti già sabato 11 novembre), musical (con da tre a cinque repliche al giorno), il mercatino di Natale con Chalet in cui si potranno acquistare decorazioni natalizie.

Ad accompagnare i visitatori nell'esperienza del Christmas Village saranno 20 performers.