Vintage a Bologna, arriva Fair price al Dumbo: ecco quando

Bologna, 13 marzo 2025 – Arriva a Bologna il più grande mercato vintage d’Europa. L’appuntamento infatti con Fair Priced Vintage sarà al Dumbo dalle 9 alle 20 e da venerdì 28 a domenica 30 marzo. Gli amanti dello shopping quindi, dovranno semplicemente recarsi in via Camillo Casarini 19 all’ora indicata dal biglietto per accedere all’evento. Sarà possibile trovare maglioni, jeans, felpe, giacche e qualsiasi tipo di abbigliamento. Ma il vero punto di forza dell’evento è il format. Si troveranno infatti capi selezionati a prezzi fissi a seconda della categoria.

Cos’è Fair Priced Vintage e gli obiettivi

Fair priced vintage organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa. L’obiettivo è quello di vendere abbigliamenti usati e di qualità a prezzi equi. Ogni capo sarà diviso per categoria (per esempio maglioni, giacche sportive, jeans o gonne) e prezzati individualmente.

Quali sono i prezzi dei vestiti vintage

Ogni categoria ha il proprio prezzo. I prezzi variano da 2,50 a 30 euro. Per esempio i capi che costeranno di meno saranno le bandane e i calzini (che appunto avranno un costo di 2,49 euro) per passare a felpe, vestiti o jeans a 12.99 euro concludendo con cappotti o giubbini di pelle al prezzo di 30.99 euro.

Il listino completo con tutti i prezzi è consultabile sul loro sito ufficiale. Importante però è specificare che il mercatino accetta esclusivamente pagamenti con carta.

Quanto costa il biglietto per Fair priced vintage

Per visitare il mercato è necessario acquistare il biglietto al costo di 1.50 euro. Basterà quindi entrare nel loro sito web, scegliere l’orario in cui recarsi all’evento e prenotare il biglietto senza avere paura di non essere tra i primi dato che ogni ora gli stand saranno riforniti. Bisogna però affrettarsi perché per assicurare un’esperienza di shopping piacevole, il numero di biglietti è limitato.