Vintage a Bologna, torna Vinokilo al Dumbo: ecco quando

Bologna, 7 gennaio 2024 – Torna a Bologna Vintage kilo, o Vinokilo. L’appuntamento con l’evento di provenienza tedesca dedicato agli abiti vintage sarà sabato 18 e domenica 19 gennaio al Dumbo in via Camillo Casarini 19 dalle 10 alle 20.

L'obiettivo dell'evento è promuovere l'adozione dell'abitudine al riuso e contrastare l'impatto ambientale dell'industria del fast fashion

Vintage kilo, o Vinokilo, è un evento di provenienza tedesca ma ormai ampiamente diffuso in Italia e in Europa, dedicato alla vendita di abbigliamento vintage a peso. L’obiettivo, oltre che offrire vestiti second hand a meno del prezzo originario, è quello di promuovere un’economia circolare basata sul riuso, per contrastare l'impatto ambientale dell'industria del fast fashion.

Gli abbigliamenti verranno venduti al chilo e saranno presenti abiti vintage di brand famosi e di alta qualità delle migliori marche. Basterà prenotarsi sul sito per il giorno desiderato (a Bologna o sabato 18 o domenica 19) senza avere paura di non essere tra i primi ad entrare perché verranno aggiunti sempre vestiti nuovi, ogni giorno e a tutte le ore.

Per accedere basterà entrare sul sito e prenotarsi. I primi biglietti sono gratuiti, ma ovviamente limitati. Quando saranno finiti si potranno acquistare al costo di 3 euro.

All’interno saranno possibili solamente i pagamenti con carta.