Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sfratti e affitti breviGiunta Marche nomiOdio socialValerio Braschi MichelinPasta DaySagre weekend
Acquista il giornale
Cosa FareVisite, eventi, laboratori: 24 ore al Monastero della Visitazione
25 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cosa Fare
  4. Visite, eventi, laboratori: 24 ore al Monastero della Visitazione

Visite, eventi, laboratori: 24 ore al Monastero della Visitazione

E’ il cuore del nuovo progetto della Fondazione Sant’Orsola: ospiterà malati, parenti dei ricoverati, bimbi, anziani e chiunque venga a Bologna per trovare cure e sollievo

Il monastero della Visitazione aperto al pubblico per 24 ore: è il cuore del nuovo progetto della Fondazione Sant'Orsola

Il monastero della Visitazione aperto al pubblico per 24 ore: è il cuore del nuovo progetto della Fondazione Sant'Orsola

Per approfondire:

Imperdibile appuntamento, oggi, al Monastero della Visitazione. La Fondazione Sant’Orsola organizza 24 ore di visite, incontri, laboratori, eventi ed esperienze, che proseguiranno dalle 8,45 di oggi alle 9 di domani, ininterrottamente. "Abbiamo concentrato in una giornata – racconta il presidente di Fondazione Sant’Orsola Andrea Moschetti – tante iniziative capaci di raccontare come questo luogo potrà diventare una comunità capace di arricchire la vita di tutti". Il monastero si sviluppa tra via Mazzini, dietro la parrocchia di S. Maria Lacrimosa degli Alemanni, e il retro delle case che affacciano su via Masi, via Alberti e via Savioli.  Dal 1819 al 2019 ha accolto monache di clausura, dietro muri di cinta alti 8 metri: ha una superficie di 3.500 metri quadrati coperti e un parco di quasi 3mila metri a due passi dal Policlinico.

Due gli incontri fondamentali. Oggi alle 11 è stato presentato il libro ‘Siamo noi, non io’, realizzato per Fondazione Sant’Orsola dalla giornalista Micaela Romagnoli e illustrato da Francesca Ballarini. Alle 15 è previsto l’incontro con Sarah e Luigi, due pazienti capaci di illuminare la vita di tutti. In mezzo il pranzo, alle 13, nell’antico refettorio. Partecipazione è gratuita, prenotazione è obbligatoria (www.fondazionesantorsola.it).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata