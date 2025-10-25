Visite, eventi, laboratori: 24 ore al Monastero della Visitazione

Imperdibile appuntamento, oggi, al Monastero della Visitazione. La Fondazione Sant’Orsola organizza 24 ore di visite, incontri, laboratori, eventi ed esperienze, che proseguiranno dalle 8,45 di oggi alle 9 di domani, ininterrottamente. "Abbiamo concentrato in una giornata – racconta il presidente di Fondazione Sant’Orsola Andrea Moschetti – tante iniziative capaci di raccontare come questo luogo potrà diventare una comunità capace di arricchire la vita di tutti". Il monastero si sviluppa tra via Mazzini, dietro la parrocchia di S. Maria Lacrimosa degli Alemanni, e il retro delle case che affacciano su via Masi, via Alberti e via Savioli. Dal 1819 al 2019 ha accolto monache di clausura, dietro muri di cinta alti 8 metri: ha una superficie di 3.500 metri quadrati coperti e un parco di quasi 3mila metri a due passi dal Policlinico.

Due gli incontri fondamentali. Oggi alle 11 è stato presentato il libro ‘Siamo noi, non io’, realizzato per Fondazione Sant’Orsola dalla giornalista Micaela Romagnoli e illustrato da Francesca Ballarini. Alle 15 è previsto l’incontro con Sarah e Luigi, due pazienti capaci di illuminare la vita di tutti. In mezzo il pranzo, alle 13, nell’antico refettorio. Partecipazione è gratuita, prenotazione è obbligatoria (www.fondazionesantorsola.it).