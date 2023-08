Visite guidate gratuite agosto 2023 a Bologna: dove andare tra arte, storia e misteri

Bologna, 8 agosto 2023 - Agosto all’insegna della scoperta e della cultura. Porte aperte dal 9 al 22 agosto per visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria nei siti storici e culturali più importanti della città. Ecco il programma.

Mercoledì 9 agosto

Mercoledì visita gratuita alle 17.30 ai Bagni di Mario, Cisterna di Valverde. La cisterna risale al 1564, pieno periodo rinascimentale, e porta la firma del genio architettonico di Tommaso Laureti. La sua creazione aveva lo scopo di fornire acqua alla Fontana del Nettuno. Il luogo presenta una magnifica sala a forma ottagonale, dominata da una vasta cupola che si eleva al di sopra. Da questa cupola si diramano quattro tunnel chiusi, che si avventurano nel cuore della collina. Grazie alla visita gratuita sarà possibile godere della bellezza delle incrostazioni calcaree secolari dell’alto camino, che dona un’aura di grande bellezza al posto. Sempre mercoledì ma alle 20.30 imperdibile La Cisa Ortodòsa ed San Basélli al Grand, la visita in dialetto bolognese della chiesa ortodossa San Basilio, la più antica Chiesa Ortodossa dell’Emilia Romagna.

Giovedì 10 agosto

Dalle 17.30 alle 19 l’evento gratuito dedicato a Lucio Dalla e Bologna. Un percorso guidato di 90 minuti nei luoghi amati dal cantautore bolognese: Kinki club, Strada del jazz, le trattorie più amate, via D’Azeglio, Piazza de’ Celestini, Piazza Cavour, Piazza San Domenico. Alle 20.30 tutti ai Giardini Margherita per una visita guidata del parco tra palazzine liberty, ritrovamenti etruschi e gabbia con i leoni.

Venerdì 11 agosto

Alle 15.30 di venerdì, presso la basilica di San Petronio in piazza Maggiore, sarà possibile prender parte ad un viaggio culturale attraverso la storia, gli aneddoti e i fatti storici alla scoperta della quarta chiesa più grande d’Italia.

Sabato 12 agosto

La giornata di sabato è ricca di eventi gratuiti che hanno inizio alle 9.30 con Bologna ebraica, un percorso dedicato ai luoghi della cultura ebraica all’interno del capoluogo felsineo oltre lo storico ghetto. A seguire ore 11 visita gratuita all’Oratorio dei Fiorentini, uno dei luoghi nascosti di Bologna e solitamente inaccessibili. Un’occasione unica per visitare un antico punto di ritrovo dei mercanti originari di Firenze in un’inedita cornice barocca ricca di opere e dipinti del Seicento. Sempre sabato, secondo appuntato per la visita gratuita ai Bagni di Mario dalle 15.30. A seguire, ore 16:30 visita gratuita in uno dei luoghi di culto più antichi della città: la Basilica di Santo Stefano e le Sette Chiese. Un’ora dopo, alle 17.30, appuntamento imperdibile con Bologna dalle origini ai giorni nostri: una passeggiata nel tempo in oltre tremila anni di storia, dalla fondazione etrusca passando per il medioevo, rinascimento, barocco, risorgimento fino ad oggi. Il sabato culturale si conclude con l’appuntamento serale Bolowood: i luoghi del Cinema a Bologna. Si andrà alla scoperta delle location sotto le Torri dei film di Pierpaolo Pasolini e Pupi Avati, dei vecchi cinema cittadini fino alle pellicole più attuali.

Domenica 13 agosto

Domenica comincia con Bologna Liberty, appuntamento imperdibile alle 9.30 del mattino per conoscere la Bologna dai balconi, le vetrate e i motivi floreali in stile liberty. Per chi lo avesse perso sabato, anche domenica c’è la possibilità di far visita all’inaccessibile Oratorio dei Fiorentini, con doppia visita guidata alle 11 e alle 17.30. Ore 15 appuntamento con Torri tour, la visita ai grattacieli di Bologna in stile medievale. Infine, è la volta de I sette segreti alle 16: una divertentissima “caccia al tesoro” per grandi e piccini con cui i visitatori attraverseranno.

Lunedì 14 agosto

Ore 17 appuntamento con Le vie di Bologna, un percorso tra fatti storici, aneddoti, segreti e curiosità sulla città felsinea. E per gli amanti del giallo da non perdere alle 20.30 i Misteri oscuri di Bologna, un tour dedicato ai misteri e alle leggende della città petroniana.

Ferragosto martedì 15 agosto

La giornata apre le danze con una visita guidata alla teatro di Mazzacorati, uno dei più pregevoli gioielli del Settecento perfettamente conservato nella città: pareti decorate con trompe l’oeil, putti e ghirlande, i palchetti tipici del teatro all’italiana; insomma, una perla da non perdere all’interno dell’omonima e prestigiosa villa. Alle 15.30 si ripete l’appuntamento con i Bagni di Mario e la visita alla Cisterna di Valverde. E per chi se la fosse persa, anche domenica 15 c’è la possibilità di prender parte al tour I sette segreti alle 17.30.

Mercoledì 16 agosto

Portici da record alle 17 è un percorso che alla scoperta di tutte le particolarità dei portici, il simbolo di Bologna, e dei suoi stili. Appuntamento serale, alle 20.30, con I Sèt Segrêt, la visita ai Sette segreti di Bologna in dialetto bolognese.

Giovedì 17 agosto

Appuntamento con la cultura alle 17 con Lo studium: la nascita dell’Università, un viaggio nella Bologna la Dotta che parte da ancor prima della costruzione dell’Archiginnasio. Si andrà alla scoperta delle antiche aule dello Stadium e di personaggi celebri. Dalle 20.30 alle 22 visita serale al Castello di Bentivoglio, un viaggio alla scoperta dei tesori custoditi nel cuore della pianura bolognese.

Venerdì 18 agosto

Bologna dalle origini ai giorni nostri è il secondo appuntamento, alle 17.30, con la passeggiata nel tempo (di novanta minuti) dalla fondazione etrusca di Bologna fino ai giorni nostri. Dopodiché, amanti della storia e dei misteri non possono perdere Bologna tra Templari e Confraternite Alle 20.30: un tour tra Battuti (o Flagellanti) e Templari, predicatori, pellegrini, viandanti, nel cuore della Bologna medievale.

Sabato 19 agosto

Nella giornata di sabato 19 agosto sarà possibile prender parte alla replica dei seguenti appuntamenti: Portici da record alle 09.30, I sette segreti 11.30, Basilica di San Petronio alle 15, tour guidato ai Bagni di Mario alle 17.30 e visita serale all’Oratorio dei Fiorentini alle 20.30.

Domenica 20 agosto

Domenica alle 9.30 c’è la visita guidata alla Cripta di San Zama alla scoperta dell’Abbadia dei Santi Naborre e Felice, dove un tempo esista il primo e più importante centro di diffusione del cristianesimo. Sempre alle 9.30 c’è il Bike Tour- Street Art, un giro a bordo della propria bicicletta per conoscere l’arte di strada nella città di Bologna. A seguire, replica alle 11 della visita guidata e imperdibile al prestigioso Oratorio dei Fiorentini. Nel pomeriggio altre repliche imperdibili: Torri Tour alle 15.30, visita guidata alle Sette chiese e alla Basilica di Santo Stefano alle 16 e infine visita guidata ai Bagni di Mario alle 17.30.

Lunedì 21 agosto

Appuntamento alle 17 con Le donne di Bologna, un percorso tra la Basilica di San Petronio, piazza Maggiore, Archiginnasio, via Farini e via Valdaposa all’insegna delle grandi personalità femminili legate alla città felsinea. A seguire, replica serale dell’appuntamento Lucio Dalla e Bologna con passeggiata dalle 20.30 alle 22.

Martedì 22 agosto

A chiudere la rassegna culturale Poeti e Viaggiatori a Bologna: martedì 22 agosto appuntamento alle 17 per mettersi sulle tracce di Dickens, Stendhal o Goethe e conoscere la città attraverso gli occhi di poeti, artisti e viaggiatori che hanno visitato Bologna e vi hanno lasciato preziose testimonianze. A seguire, in serata nuovo appuntamento alle 20.30 per conoscere i Giardini Margherita tra storia, curiosità e natura da scoprire insieme.