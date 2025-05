Visite guidate, picnic e burattini: un giorno alla scoperta della Chiusa di Casalecchio

Casalecchio (Bologna), 28 maggio 2025 – Inizierà sabato 31 maggio alle 11 la giornata interamente rivolta alla sensibilizzazione di cittadini e appassionati rispetto la bellezza, la funzionalità e il valore culturale di uno dei più importanti sistemi idraulici d’Europa accompagnata da visite guidate, musica live, degustazioni e molto altro. Di seguito, i diversi eventi e le informazioni per chi desidera partecipare.

Il programma

11-12,30: visita guidata “Un viaggio nel cuore dell’ingegneria idraulica bolognese” in via Scaletta, 1. Il percorso organizzato prevede una visita guidata ai tre paraporti (Scaletta, San Luca e Verocchio) e alla Casa dei Ghiacci. In questa occasione i posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione che può essere fatta qui. Il prezzo del biglietto è gratuito fino ai 6 anni; €3,00 dai 6 ai 18 anni; e €6,00 dai 18 anni.

12-20: “Picnic e Degustazioni Enogastronomiche” alla Casa delle Acque in via Lido, 15. L’esperienza organizzata in collaborazione con Caffè del Rosso prevede un picnic accompagnato dalla presenza di produttori di vini locali da poter degustare. Per maggiori informazioni e per i prezzi contattare il numero: 3455254573.

14,30-17: “Pedalata tra Acque, Storia e Natura”, evento in collaborazione con Slow Emotion. La partenza avverrà da via Montegrappa 22, Bologna. Il percorso di circa 2 ore e 30 minuti seguirà il Canale di Reno fino ad arrivare all’antico porto cittadino per poi proseguire verso la Chiusa di Casalecchio. La biciclettata condurrà alla visione dei Paraporti San Luca e Verocchio, e della Casa dei Ghiacci. Si concluderà infine con visita al centro didattico documentale Opificio delle Acque. L’evento possiede un minimo di 8 e un massimo di 20 posti, disponibili su prenotazione qui.

15-16,30: visita guidata “Scopri il cuore segreto di Bologna” in via Porrettana, 187. La visita alla Chiusa di Casalecchio sarà guidata da Chiara Soldati, esperta di Canali di Bologna, che propone una itinerario alla scoperta delle storie nascoste dietro questi luoghi unici. Per prenotarsi: qui; i posti sono limitati e i prezzi sono i seguenti: gratuito fino ai 6 anni; €4,00 dai 6 ai 18 anni; €8,00 dai 18 in su.

16-17: spettacolo “Burattini nel Canale” in via Scaletta, 1. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione “Burattini a Bologna” presso la suggestiva Casa dei Ghiacci che contribuirà a creare un’atmosfera magica e incantata da trasmettere a un pubblico di tutte le età. La partecipazione avviene solo su prenotazione, con posti limitati al prezzo unico di €5,00. Per prenotare rivolgersi al sito: prenota.canalidibologna.it/prenotazioni/.

16-21: “Cancelli aperti, Degustazioni in Blu e Musica Live” in via Porrettana, 187. La storica Chiusa di Casalecchio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: alle 16 l’apertura dei cancelli prevede eccellenti degustazioni in un viaggio di sapori autentici e tradizionali. A seguire dalle 18 alle 19,30 la musica dal vivo al tramonto creerà un’atmosfera perfetta per chi deciderà di godersi un aperitivo rilassante.

17-18,30: esperienza “La forma dell’acqua” in via Scaletta, 1. Il progetto della durata di 2 ore circa è tenuto dalla nutrizionista Cristina Ricciulli e ha lo scopo di esplorare l’acqua attraverso il respiro, il gesto e il colore degli acquerelli. Il prezzo del biglietto è di €20,00 intero o €10,00 per bambini accompagnati sopra i 5 anni, mentre le partecipazioni vanno da un minimo di 8 a un massimo di 20 persone. Per maggiori informazioni e per iscriversi contattare il: 339/1612335 oppure su WhatApp al: 347/9550890.

21: “Pork Explosion Miles Davis Tribute Live” al Teatro Baraccano, Bologna. L’evento ritorna intrecciando tradizione, improvvisazione e sperimentazione per rivivere i momenti più importanti della rivoluzione sonora del geniale Miles Davis. L’ingresso è gratuito e l’offerta libera: i ricavi verranno interamente devoluti a sostegno delle attività culturali dei Canali di Bologna.

Le informazioni utili

In caso di maltempo o variazioni i cambiamenti verranno comunicati sui siti ufficiali e sui relativi social, sui quali invitano a condividere la partecipazione e l’esperienza fatta ai loro eventi.