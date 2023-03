Voli estate 2023: dove andare dall’aeroporto Marconi di Bologna

Bologna, 3 marzo 2023. L’estate si avvicina ed è arrivato il momento di pensare a dove andare in vacanza.

È infatti questo il periodo migliore per sbirciare le possibili destinazioni in partenza dall’aeroporto di Bologna e stilare il prossimo itinerario di viaggio.

Di seguito riportiamo tutti voli in partenza dall’Aeroporto Marconi con i mete ed esempi per l’estate 2023.

Voli da Bologna in Italia

Sardegna: Alghero (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Olbia (Neos, Volotea, Wizz Air)

Puglia: Bari (Ryanair), Brindisi (Ryanair),

Sicilia: Catania (Ryanair, Wizz Air), Comiso (Ryanair), Lampedusa (Volotea), Palermo (Ryanair), Pantelleria (Volotea), Trapani (Ryanair)

Calabria: Crotone (Ryanair), Lamezia Terme (Ryanair)

Lazio: Roma-Fiumicino (ITA Airways)

Voli da Bologna in Europa

Malta: Luqa (Ryanair)

Spagna: Alicante (Ryanair), Barcellona (Ryanair, Vueling), Fuerteventura (Neos, Ryanair), Gran Canaria (Ryanair), Ibiza (Neos, Ryanair), Lanzarote (Ryanair), Madrid (Iberia, Ryanair), Mahon (Neos, Ryanair), Malaga (Ryanair), Palma di Maiorca (Neos, Ryanair), Santander (Ryanair), Santiago di Compostela (Ryanair), Saragozza (Ryanair), Siviglia (Ryanair), Tenerife (Neos, Ryanair), Valencia (Ryanair),

Portogallo: Lisbona (Ryanair. TAP Portugal), Porto (Ryanair),

Grecia: Atene (Aegean Airlines, Ryanair), Corfù (Ryanair), Heraklion (Ryanair), Kos (Neos, Ryanair), Mykonos (Ryanair), Rodi (Neos, Ryanair), Salonicco (Ryanair)

Albania: Tirana (Air Albania, Albawings, Wizz Air)

Macedonia: Skopje (Wizz Air)

Turchia: Istanbul (Turkish Airlines), Istanbul-Sabiha Gokcen (Pegasus Airlines)

Cipro: Pafos (Ryanair)

Serbia: Belgrado (Air Serbia)

Svizzera: Zurigo (Swiss International Air Lines)

Austria: Vienna (Austrian Airlines, Ryanair)

Ungheria: Budapest (Ryanair)

Bulgaria: Sofia (Wizz Air, Wizz Air)

Romania: Bacau (Wizz Air), Bucarest-Otopeni (Ryanair, Wizz Air), Cluj-Napoca (Wizz Air), Craiova (Wizz Air), Iasi (Wizz Air), Suceava (Wizz Air), Timisoara (Wizz Air)

Moldavia: Chisinau (Air Moldova, Wizz Air)

Repubblica Ceca: Praga (Ryanair)

Paesi Bassi: Amsterdam (Klm), Eindhoven (Ryanair, Transavia)

Regno Unito: Edimburgo (Ryanair, Ryanair UK), Londra-Gatwick (easyJet), Londra-Heathrow (British Airlines), Londra-Luton (Ryanair), Londra-Stansted (Ryanair), Manchester (Ryanair),

Irlanda: Dublino (Ryanair)

Francia: Lione (Twin Jet), Marsiglia (Ryanair), Parigi-Beauvais (Ryanair), Parigi-Charles de Gaulle (Air France), Parigi-Orly (Vueling), Tolosa (Ryanair)

Germania: Berlino (Ryanair), Colonia / Bonn (Eurowings, Ryanair), Dusseldorf (Eurowings), Francoforte (Lufthansa), Monaco (Air Dolomiti), Norimberga (Ryanair)

Polonia: Breslavia (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Varsavia-Chopin (Wizz Air), Varsavia-Modlin (Ryanair)

Belgio: Bruxelles (Brussels Airlines), Bruxelles-Charleroi (Ryanair)

Danimarca: Billund (Ryanair), Copenaghen (Norwegian Air Sweden, Ryanair, SAS)

Lussemburgo: Lussemburgo (Luxair)

Islanda: Reykjavik (Play Airline)

Finlandia: Helsinki (Finnair),

Norvegia: Oslo-Gardermoen (Norwegian Air Sweden)

Svezia: Stoccolma (Ryanair)

Voli da Bologna in Africa

Marocco: Casablanca (Air Arabia Maroc, Royal Air Maroc), Fez (Ryanair), Marrakech (TUI fly)

Egitto: Marsa Alam (Neos), Sharm El Sheikh (Air Cairo, Neos)

Tunisia: Tunisi (Tunisair)

Voli da Bologna in Asia

Giordania: Amman (Ryanair)

Israele: Tel Aviv (Ryanair)

Emirati Arabi: Dubai (Emirates)

Viaggiare da Bologna: esempi e costi

Volo da Bologna a Catania

Chi viaggia in Italia, non sbaglia mai. E le nostre isole non hanno niente da invidiare alle meravigliose isole che costellano il mondo. La Sicilia è una di queste: meta ambita da chi ritorna o visita la prima volta la punta dello Stivale, mare da sogno e nel pieno della macchia mediterranea. Un volo Bologna-Catania per il periodo 14-20 agosto, ad esempio, il volo parte da 86 euro andata e ritorno.

Volo da Bologna a Barcellona

Città d’arte, ma anche località di mare e divertimento notturno: Barcellona è una delle mete più ambite dai turisti italiani e di tutto il mondo. Questo perché è una città moderna, cosmopolita e ricca di proposte artistico-culturali. Un volo in partenza Bologna per il periodo 17-23 luglio parte da 66 euro andata e ritorno.

Volo da Bologna a Mykonos

Tantissimi i giovani che scelgono Mykonos come viaggio estivo. Il mare della Grecia, e spiagge da sogno e la movida tipica di questa isola che la rendono la meta gettonata dagli amanti dei club e della musica fino all’alba. Un volo Bologna-Mykonos nel periodo 17-23 luglio parte da 143 euro andata e ritorno.

Volo da Bologna a Parigi

C’è chi la sceglie in coppia, chi la preferisce in solitaria o con un gruppo di amici. Parigi non è solo romantica, ma anche artistica e ricca di culture diverse al suo interno. Per chi in estate non ha intenzione di andare al mare, ma preferisce una meta alternativa alla spiaggia la capitale francese potrebbe fare al caso. Ad esempio, un volo Bologna-Parigi nel periodo 5-11 giugno parte da 74 euro andata e ritorno.

Volo da Bologna per Sharm El-Sheikh

E se in programma c’è un viaggio esotico sulle coste dell’Africa dal Marconi di Bologna è possibile raggiungere l’Egitto, e la sua punta di diamante per i turisti: Sharm El-Sheikh. Persi nei resort turistici, tra i colori del deserto e il mare cristallino dell’oceano Indiano, Sharm offre ai visitatori una vacanza da sogno. Dal 19 al 25 luglio il volo andata/ritorno parte da 297 euro a persona.