Weekend a Bologna: cosa fare il 20, 21 e 22 settembre 2024

Bologna, 20 settembre 2024 - Finalmente il fine settimana è arrivato e Bologna spalanca le porte al weekend con un programma tutto da scoprire. Gli eventi tra musica, esibizioni e sorprese non mancano mai.

Vediamo insieme cosa fare questi tre giorni sotto le Due Torri. Venerdì 20 settembre Parte oggi al Nuovo Cinema Nosadella una tre giorni con Some Prefer Cake, festival internazionale di cinema lesbico: tantissime le proiezioni in programma, le presentazioni dei libri e i momenti di socialità. Il via è previsto alle 18. Alle 20.30, Maurizio Cardillo è all’Oratorio di San Filippo Neri in La solitudine in pantofole.

Alle 21.30, Frida nel Parco accoglie Musiche dell’altro mondo con Equipe Mohamed Careca Bangoura. Ancora alle 21.30, al Locomotiv arrivano Enrico Brizzi & The cousins a trent’anni da e in contemporanea alla pubblicazione di Due.

Sempre alle 21.30, al Fienile Fluò c’è lo spettacolo Sei la fine del mondo (letteralmente). Sabato 21 settembre Ci aspettano due giorni di musica e socialità a Villa Pini per l’inaugurazione della nuova casa Senzaspine. Dalle 18.45 c’è il concerto inaugurale con l’Orchestra con la mostra fotografica Point of view e tanta musica. Dalle 19, Frida nel Parco (in Montagnola) scopre musiche e danze dal sud Italia con anche la possibilità di seguire lezioni e laboratori.

Alle 20.30, Valentina Mattarozzi (voce) e Massimo Tagliata (fisarmonica) sono in concerto nella terrazza del Comunale. Alle 21, il Nuovo Cinema Nosadella guarda Lesvia. Alle 22, il Covo Club ospita Föllakzoid. Domenica 22 settembre Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita il concerto inaugurale del Festival Respighi. Sul palco c’è l’Orchestra del Conservatorio G.B. Martini. Alle 21, Mike Alfieri Trio arriva al Mazzacorati. Alle 21.30, Noche flamenca è la proposta di Frida nel Parco della Montagnola.