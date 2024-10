Weekend a Bologna: cosa fare in città l’11, 12 e 13 ottobre 2024

Bologna, 11 ottobre 2024 – Un ricco fine settimana si prospetta sotto le Due Torri e i bolognesi, così come i visitatori, non potrebbero essere più felici di così, perché oggi iniziano tre giorni di divertimento. Ecco la nostra guida agli eventi e agli appuntamenti programmati a Bologna.

Venerdì 11 ottobre

Dalle 11 alle 19, è visitabile la mostra Y seguì cantando, a cura di Bianca Maria Fabbri, allestita al Baraccano e dedicata a Fresia Cea Villalobos. Ottima occasione per approfondire la figura dell’attivista e rivoluzionaria, costretta a fuggire dal Cile a causa del golpe del 1973 e arriva in Italia. Gli orari per le giornate di sabato e domenica seguono quelli di oggi e la mostra è visitabile fino a lunedì.

Alle 18, nel centro sociale CasaLarga, primo incontro con La Bologna che non fu di Giacomo Aldrovandi, in compagnia di Enrico Spadoni.

Alle 19, il Cinema Orione guarda L’innocenza.

Alle 21, al Dehon arriva Silvia Gavarotti con il suo spettacolo Liberi tutti!

Sempre alle 21, il Duse si riempie per lo spettacolo di Silvia Mezzanotte in un omaggio a Mina dal titolo Vorrei che fosse amore.

Alle 22, Jamie Davis è l’ospite della Camera Jazz Club.

Sabato 12 ottobre

Alle 17, l’Oratorio di San Filippo Neri accoglie Robot15 con Drew McDowall.

Alle 18, all’Oratorio di Santa Cecilia si ascolta il pianoforte di Matteo Rubini.

Renato Zero infiamma l’Unipol Arena con un tutto esaurito: il concerto inizia alle 21.

Alle 21, Andrea Castelletti apre la nuova stagione di Teatro Navile con Sogno di un uomo ridicolo.

Sempre alle 21, Luca Barbarossa è al Duse con Cento storie per cento canzoni.

Alle 22 torna alla Camera Jazz Club Jamie Davis.

Domenica 12 ottobre

Alle 15, al parco di Villa Spada è atteso lo spettacolo itinerante Sul filo di Arianna.

Alle 17, sul palco del Dehon va in scena Identico show 3.0

Seconda e ultima data all’Unipol Arena con Renato Zero, sempre alle 21.

Alle 21, il Rock Sympo Show è la proposta del Duse.