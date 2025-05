Weekend a Bologna: cosa fare il 16, 17 e 18 maggio

Bologna, 16 maggio 2025 - Una ricca programmazione di eventi, tra aria aperta, giardini, spettacoli e cultura è pronta per accendere i motori in questo weekend di metà maggio. Vi lasciamo qui sotto tutti gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana, da venerdì a domenica.

Venerdì 16 maggio

Per le giornate di oggi e sabato, il Resto del Carlino organizza sotto le Due Torri Agrofutura, il festival che propone a lettori e cittadinanza una ricca kermesse di speech, interviste, approfondimenti e workshop connesse a ecosostenibilità, cura del territorio e innovazione. Gli appuntamenti si snodano tra Casa Carlino, in piazza Minghetti, e Palazzo Pepoli. Torna fino a domenica Peonia in Bloom, la mostra-mercato negli antichi Orti di via della Braina, in cui immergersi tra fiori ed espositori provenienti da ogni parte di Italia. Gli orari di oggi vanno dalle 15 alle 20, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 19, sempre con ingresso a offerta liberta. Diverdeinverde raggiunge il traguardo dell'undicesima edizione e occupa la città con 23 eventi organizzati in 24 spazi cittadini. Incontri, conferenze e laboratori si possono seguire acquistando una tessera di ingresso a extraBo, in piazza Nettuno.

Alle 18, all'Auditorium Manzoni, concerto gratuito della Filarmonica Arturo Toscanini per celebrare i 50 anni della formazione regionale.

Alle 21, in piazza Lucio Dalla, arriva il collettivo di musicisti Limbo Tree.

Sempre alle 21, il Fuori Orsa (al Dopolavoro Ferroviario) ospita Immigrant songs live.

Ancora alle 21, il Duse propone lo spettacolo Otto Infinito - Vita e morte di un Mamba, con Buffa.

Sabato 17 maggio

Dalle 10 fino a sera, il Resto del Carlino vi aspetta a Casa Carlino, in piazza Minghetti, per Caffé Carlino: il tour dei 140 anni del nostro giornale, con tanti ospiti sul palco.

Dalle 10 alle 24, in occasione della Notte dei Musei, Casa Carducci e il Museo Civico del Risorgimento saranno aperti con orario continuato. Dale 20 alle 24, il biglietto di ingresso costerà solo 1 euro.

Alle 21, Mahmood infiamma l'Unipol Arena con un concerto che celebra l'ultimo album Nei letti degli altri.

Sempre alle 21, attesissima Raffaella Mannoia all'EuropAuditorium con Fiorella Sinfonica Live con Orchestra.

Ancora alle 21, Michele Mezzanotte è al Duse con Chiedi allo Psy.

Domenica 18 maggio

Alle 15, il Locomotiv Club propone Ravanare Market, il nuovo mercatino dell'usato al Dlf con vintage, second hand e molto altro.

Alle 16.30, il teatro Testoni Ragazzi ospita lo spettacolo Biancaneve.

Alle 18.30, la Basilica di San Petronio apre le porte a Before the Sea, concerto per Ezio Bozzo, che vede in scena Anna Tifu al violino solista insieme alla Buxus Consort Strings.