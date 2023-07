Cosa fare a Bologna nel weekend: gli eventi del 21, 22 e 23 luglio

Bologna, 20 luglio 2023 - Nonostante le temperature, il cartellone estivo bolognese non si ferma.

Ecco 10 appuntamenti da non perdere questo fine settimana.

Venerdì 21 luglio

Dumbo closing party

Due palchi, 8 ore di musica, 6 show: ingresso gratuito. Il Dumbo va in vacanza, ma non prima di aver festeggiato come si deve. L'evento inizia alle 19. Fino alle 22, poi, si potrà approfittare della promo 3x2 sulla birra al Distretto.

Overkast

Overkast è una giovane crew bolognese hard & techno oriented attiva da due anni che riunisce elementi con la passione per la musica e per i vari aspetti che compongono il party, dalla grafiche ai video, dalle luci alle proiezioni fino alle foto e alla comunicazione, rendendo maniacale la cura e la costruzione della serata. Un evento gratuito della kermesse Bonsai Garden, via di Corticella 47.

Brusco

Nome d’arte del cantante romano Giovanni Miraldi, Brusco è una delle voci reggae più significative del panorama musicale italiano. Conosciuto in passato come Papa Giovanni o Papa G, è noto per la sua carriera solista e come membro di una delle posse storiche del reggae italiano: la Villa Ada Posse. Nell'ultimo Ip Reggae, Pop, Rap e Afrobeat si fondono per dare vita a 10 canzoni moderne nelle sonorità e originali nei contenuti. L'evento inizia alle 19.30, ingresso con abbonamento a partire da 10 euro.

Disegnare a ritmo di musica

Il progetto prevede di animare le calde serate del quartiere attraverso la musica, con un set allestito nel cortiletto esterno dello spazio, accompagnata da una proiezione sui palazzi della zona di disegni realizzati dal vivo con sottofondo musicale. Sarà anche l’occasione per i più piccoli di mettersi alla prova e diventare loro stessi artisti disegnando ciò che provano mentre ascoltano le note. Il laboratorio inizia alle 21.30, ingresso gratuito.

Sabato 22 luglio

Notte Cabral

Musica e storie di resistenza si incontrano a Villa Aldini per dare vita a una serata che avrà come punto focale il ruolo della musica nel processo di decolonizzazione di alcuni Stati Africani, partendo da alcuni casi emblematici come la Guinea Bissau e Cabo Verde, la Guinea Conakry e la Nigeria. La discussione verrà animata da Carole Oulato (Abidjan Centrale), Federico De Felice (Atlantico) e Giuseppe Esposito (Abidjan Centrale). A seguire djset afrovintage a cura di Abidjan Centrale e Defe. Fa da sfondo Villa Aldini, via dell'Osservanza 35. Appuntamento alle 19, ingresso a offerta libera.

O.B.F. Sound System

Original Bass Foundation è un sound system fondato in Francia nel 2000. Le loro produzioni sono influenzate dalla cultura dub giamaicana e britannica e sono considerati pionieri dell’evoluzione recente di questo filone musicale. Il loro nuovo album “LAVA” rappresenta a a pieno lo stile nato dalla fusione dei membri originali (RICO, G e Stef) con il loro team di MC internazionali. Una serata firmata Link, in via Fantoni 21. Ingresso dalle 22 a 15 euro più tessera Aics.

Me Gusta

Hip hop, reggaeton, pop latino. Dj: Simone Alberti, Brandon, Michele Fanti con Ruiba Ballet show. Questo il programma al Cassero, via Don Minzoni 18, a partire dalle 22. Ingresso a 5 euro con tessera Arci.

Muchachito

Muchachito (Spagna) è a Bologna in Piazza Lucio Dalla il 22 luglio, con il suo inconfondibile spettacolo musicale con mix di Rumba, Swing, Jazz e Musica Popolare. Muchachito è il nome d’arte di Jairo Perera: nato a Santa Coloma de Granente, si è formato come musicista suonando per strada e, successivamente, con la sua prima band, Trimelón, con la quale ha registrato due album. Nel 2004 ha creato il gruppo Bombo Infierno, con il quale ha registrato tre album: 'Vamos que nos vamos', 'Visto lo Visto' e 'Idas y vueltas'. Evento gratuito in programma alle 21.

Soul Developers

Soul Developers è un progetto di Enrico Sorrentino e Matteo Magni, due Dj innamorati della musica black e della club culture. I loro set, eclettici e mai scontati, attraversano i suoni caldi e avvolgenti del soul, funk, reggae, afro, arrivando alle atmosfere più dancefloor della disco e house music con edit e remix esclusivi e autoprodotti. Si esibiranno in Porta Pratello, via Pietralata 58, alle 19.30. Ingresso gratuito.

Domenica 23 luglio

Sequoie Music Park: Tash Sultana

Tash Sultana è proprio figlia dell’Australia e delle sue storiche contaminazioni. La musica di Natasha, da cui è tratto il nomignolo “Tash”, rappresenta infatti l’unione sapiente delle molte anime che popolano la sua terra. Tutto parte dalla sua Fender Telecaster che, tra loop, flauti di pan ed effetti elettronici mescolati magistralmente, domina il viaggio.

Perché sì, il concerto della polistrumentista australiana è un vero e proprio viaggio psichedelico che ha le tinte tropicali delle copertine dei suoi due coloratissimi album pubblicati rispettivamente nel 2018 e nel 2021. Tash Sultana sarà al Parco delle Caserme Rosse, in via di Corticella, 21. Biglietti a 40 euro.