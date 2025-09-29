‘WeWorld’, i margini al centro: un viaggio fra cinema e fotografia

Bologna, 29 settembre 2025 – I margini geografici e sociali sono il cuore del WeWorld Festival, che dal 7 al 12 ottobre, a Bologna, esplora il nostro mondo attraverso il cinema e con un ricco programma di eventi, fotografia, proiezioni e incontri pensati per stimolare riflessione e confronto, in cui sarà ospite anche Patrick Zaki. L’attivista per i diritti umani che vive sotto le Due Torri introdurrà il documentario Abo Zaabal 89 dell’amico regista egiziano Bassam Mortada, sulle ferite invisibili lasciate dall’attivismo politico. Sentire è un atto politico è il tema guida della manifestazione che giunge alla seconda edizione e che avrà come media partner QN/Il Resto del Carlino.

Nonostante l’Organizzazione umanitaria We World non abbia come vocazione quella di fare festival, bensì di portare avanti un’idea di inclusione, ecco che il cinema diventa il linguaggio ideale per far parlare chi raramente ha il diritto di parola. In particolare quei paesi che sono ben conosciuti soprattutto per le guerre e le problematiche che li devastano, dalla Palestina alla Siria, dall’Ucraina al Mali, e che al festival diventano protagonisti in nome di una forte urgenza “di riscoprire l’empatia in un’epoca segnata da crisi dimenticate, conflitti normalizzati e ingiustizie strutturali, in un flusso costante di notizie che rischia di anestetizzarci e dove sentire non è più un gesto scontato, ma un vero e proprio atto di resistenza”, affermano gli organizzatori.

I protagonisti alla presentazione in Comune di WeWorld Festival

Tanti i luoghi del Festival, che domenica ha avuto un primo debutto speciale tenuto a battesimo da Francesca Albanese, giunta per presentare il suo libro Quando il mondo dorme, davanti a tremila persone, quelle che sono riuscite a entrare: Cinema Lumiére, Cinema Modernissimo, DAS-Dispositivo Arti Sperimentali, Mercato Ritrovato, Adiacenze e Vag 61, lo storico centro sociale bolognese che è stato chiuso per alcuni mesi a causa di un incendio e che domani sera (30 settembre) ospiterà un’anteprima del WeWorld, con la proiezione speciale alle 19 del film Green Is the New Red di Anna Recalde Miranda, che esplora le radici storiche della violenza ambientale in America Latina, partendo dall’Operazione Condor. Sempre domani in 70 sale della rete UniCi e per la nostra regione al Victoria e al MultiCinema Raffaello di Modena, al CineDream di Faenza e al Cine+ di Correggio, proiezione di Everyday in Gaza (si vedrà poi l’8ottobre al Lumiére), cortometraggio diretto da Omar Rammal e realizzato con le immagini raccolte dal foto giornalista palestinese Sulaiman Hejji, collaboratore di testate internazionali come New York Times e Middle East Eye e supportato dall’Organizzazione umanitaria che l’anno scorso, sempre con la curatela di Jonathan Ferramola e Carlotta Piccinini, aveva portato a Bologna in anteprima No Other Land, il film Oscar di Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal, Rachel Szor. Tra i film, My Sextorsion Diary di Patricia Franquesa, Yntah di vari autori, Queer as Punk di Yiwen sulla musica come strumento di affermazione identitaria.

Protagonista indiscussa della seconda edizione è anche la fotografia, in particolare dal 7 al 13 ottobre. Alla galleria Adiacenze, due mostre Volti e racconti dal Mali con il progetto fotografico BAARA – i volti del lavoro a Bamako di Niccolò Rastrelli e Germogli di Futuro del fotografo maliano Tiecoura N’Daou. Sono attesi al festival: Giulia Blasi, Josephine Yole Signorelli o fumettibrutti, Valerio Nicolosi, Vera Gheno, Azzurra Rinaldi, Chiara Gregori, Sara Malnerich (sui social MammadiMerda), Peppe Ciulla, Giulia Paganelli (evastaizitta), Antonio Losito, Sofia Pasotto.