Bologna Wine Week, iniziata la terza edizione: “Palazzo Re Enzo location bellissima”

Bologna, 10 maggio 2025 – In alto i calici: la terza edizione della Bologna Wine Week prende ufficialmente il via oggi nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo, e già dall’ora di pranzo la partecipazione è stata numerosa. Dopo la giornata inaugurale di ieri, dedicata alle conferenze nella Sala Borsa, da questa mattina la manifestazione entra nel vivo con le degustazioni nel cuore del centro storico. Oltre 80 cantine presenti, con un’ottima rappresentanza del territorio locale.

Un’occasione unica per esplorare la ricchezza della produzione vinicola italiana, con un’attenzione particolare alle eccellenze del territorio. Molte le cantine provenienti dai Colli Bolognesi: da Zola Predosa a Pianoro, da Sasso Marconi ad altre località del circondario. Tra i protagonisti, vini tipici e autentici come il Pignoletto, vitigno simbolo della zona, insieme a etichette che raccontano la singola identità delle cantine partecipanti.

Grande la presenza di giovani e visitatori stranieri: in sala si sentono spesso conversazioni in inglese e non mancano i commenti entusiasti. "È il nostro primo calice della giornata e stavamo proprio dicendo che è un mix perfetto: non troppo secco, non troppo dolce. È buonissimo, e la location ci piace tantissimo. Non vediamo l’ora di proseguire con la degustazione”, racconta un gruppo di amiche.

La terza edizione di Bologna Wine Week 2025 a Palazzo Re Enzo

C’è anche chi gestisce un’attività e visita la kermesse alla ricerca di nuove proposte da inserire nel menù: "Abbiamo un locale qui vicino e stiamo assaggiando vini del territorio con l’idea di proporli ai nostri clienti”. Molti apprezzano anche il cambio di location: “Ero stato anche l’anno scorso in piazza Minghetti, ma trovo che Palazzo Re Enzo sia ancora più adatto”. Altri esprimono entusiasmo per la varietà dell’offerta: “Ho scoperto vini che non conoscevo e li ho apprezzati molto”, o ancora: “È la mia prima volta alla manifestazione e sono rimasta piacevolmente sorpresa”.

Spazio a spumanti e distillati

Tra le novità più gradite dell’edizione 2025 è l’aggiunta di spumanti, grazie alla partnership con Spumanti d’Italia. "È qualcosa che mancava nelle scorse edizioni e che completa perfettamente l’offerta”, commenta un partecipante. Presente anche uno spazio riservato ai distillati, con produzioni artigianali e mixology, in molti casi legate al territorio. Naturalmente non manca l’offerta gastronomica, pensata per accompagnare le degustazioni: in menù troviamo piadina, farro con verdure e Caesar salad. Alla qualità dei vini si affiancano realtà ben radicate sul territorio bolognese e regionale.

All’ingresso colpiscono subito le due auto esposte dal Gruppo Ghedini: l’Alfa Romeo Junior e la nuova Lancia Ypsilon. Numerosi anche gli sponsor presenti, ciascuno con uno stand o un servizio dedicato. L’evento, ideato da Gian Marco Gabarello attraverso la sua enoteca Ebrezze, è realizzato con il patrocinio del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e di Bologna Welcome. Tra gli sponsor principali: BPER Banca, Parmigiano Reggiano, Gruppo Ghedini, Gandini Arredamenti, Confcommercio Ascom Bologna, Rexel, Luigi Bormioli, Acqua Cerelia, Consorzio Colli Bolognesi, AM Bologna, Orsini Soda, Segafredo Zanetti e Bologna Business School.

Anche i dj set

Le degustazioni della Bologna Wine Week sono aperte con orario continuato dalle 11 alle 21. A partire dalle 22,30, sia questa sera che domani, l’atmosfera si accende con i dj set serali (accessibili con biglietto separato rispetto all’ingresso della manifestazione). Questa sera sarà la volta di Nicola Zucchi, pronto a far ballare le persone in pista nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo. I biglietti per i party serali sono disponibili sul sito ufficiale della Bologna Wine Week, al seguente link: bolognawineweek.it/ticket-feste.

Domenica sera, sempre alle 22,30, sarà il turno di BiaPils e Memoryman aka Uovo, veri e propri punti di riferimento della scena elettronica italiana, per chiudere in bellezza il weekend con un set imperdibile.

Le Masterclass

Tra oggi e domani, a Palazzo Re Enzo, sono in programma numerose masterclass esclusive, pensate per chi vuole approfondire la propria conoscenza del vino. Le masterclass sono accessibili con biglietto separato, acquistabile a questo link: bolognawineweek.it – sezione masterclass. Il programma prevede incontri dedicati a specifici vigneti regionali, con focus mirati su territori e tecniche di produzione, ma anche appuntamenti che uniscono vino e cibo, come la masterclass in collaborazione con Parmigiano Reggiano. Un’occasione unica per imparare, degustare e scoprire nuove eccellenze italiane guidati da esperti del settore.