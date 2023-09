Winter Melody, il Centergross di Bologna porta in passerella un anticipo di inverno

Bologna, 10 settembre 2023 – Centergross, il pianeta della moda bolognese, anticipa l’inverno e porta in passerella i capi della nuova collezione.

E’ andata in scena oggi al teatro Arena del Sole la sfilata collettiva donna, uomo e curvy di alcuni dei brand del grande distretto: ADM Revolution, Angela Davis, Angela Mele Milano, Gil Santucci, J.B4, Karl Mommoo Homme, Keira Alberto Cacciari, King Kong, Nous Live Fashion Man, Sophia Curvy, Souvenir.

In passerella i capi delle collezioni autunno-inverno 2023-24, quelli che si potranno indossare subito, all’indomani dell’evento. “Non si tratta solo di una risposta veloce a una domanda, ma di un modo responsabile – spiegano gli organizzatori -, più contemporaneo e soprattutto ecologico di concepire la produzione fashion. La moda Made in Centergross è pienamente sostenibile perché risponde alla domanda di buyer e consumatori: ovvero, si produce solo quello che si vende, nulla di più. Una virtù di grande valore in un momento in cui il sistema e, in particolare, alcuni grandi brand, sono sotto accusa per il disastro ambientale causato per via proprio dell’eccesso di produzione il cui invenduto finisce in enormi discariche senza controllo, dislocate sul pianeta. Per non parlare poi dello sfruttamento di manodopera a basso costo senza il rispetto di alcun diritto”.

Lanciata da “Winter Melody” quindi una selezione di 11 brand che rendono omaggio alla città che ha visto nascere, quasi mezzo secolo fa, la grande realtà Centergross, diventata nel corso dei decenni patrimonio imprenditoriale di caratura internazionale che, stagione dopo stagione, porta in passerella e all’attenzione di media e addetti ai lavori, la corale rappresentazione di un segmento di mercato importante per l’Italia.