La strage dimenticata di Brema: così morì l’astro Carmen Longo

Bologna, 14 gennaio 2025 – Un disastro aereo dimenticato. Una promessa del nuoto italiano, stroncata ad appena 18 anni, insieme a tanti suoi giovanissimi colleghi. Un gioco crudele di circostanze e coincidenze capaci di cambiare la vita di decine di famiglie. Tutto questo nella puntata del podcast ’il Resto di Bologna’ di oggi, che racconta la storia di Carmen Longo, a cui è dedicata la piscina dello Stadio di Bologna.

Il 16 gennaio 1966, un velivolo Lufthansa si schianta e prende fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto di Brema: a bordo c’è la delegazione del nuoto italiana, composta principalmente da giovani atleti fra i 12 e i 18 anni. Nessuno dei 46 passeggeri sopravvive: tra le vittime c’è Carmen Longo, bolognese poco più che diciottenne, fresca del primato italiano sui 200 rana e pronta a dimostrare di poter diventare una campionessa. Nata nel 1947, allieva di Luciano Zerbini e gioiello della Rari Nantes, Carmen si era rivelata già nel 1963, a sedici anni. La sua storia è raccontata anche in un articolo scritto da Marco Tarozzi su ’Nelle Valli Bolognesi’, magazine trimestrale su natura, cultura e tradizioni locali edito da Emil Banca e diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al Carlino.

“Non erano né ricchi né famosi”, scriverà subito dopo la tragedia Dino Buzzati, che evidenziò come l’Italia di allora fosse distratta dal Festival di Sanremo, piuttosto che empatizzare con la tragedia in terra di Germania. Quello che colpisce di quella vicenda fu “un’incredibile serie di coincidenze che portò Carmen e i suoi compagni all’appuntamento col destino”, come si legge sul pezzo di Tarozzi. Tra gli atleti, c’era chi si trovava in un precario stato di forma, chi doveva sostenere un esame o, ancora, chi era convalescente da una piccola operazione.

Le cause dell’incidente non furono mai totalmente chiarite: un mix di scarsa illuminazione, errori della strumentazione e nebbia davvero molto fitta, ma il mistero rimase. Quasi come era avvenuto pochi anni prima: era il 1949 nel disastro aereo sulla collina di Superga, dove erano caduti i calciatori del Grande Torino. Carmen è sepolta nel cimitero di Crespellano, nella cappella di famiglia: a lei la città di Bologna ha dedicato la piscina comunale situata vicino allo stadio Renato Dall’Ara.

a. bo.