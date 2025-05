Primo maggio in piazza Maggiore a Bologna: “Uniti per un lavoro sicuro”. Diretta

09:29

Monica Michielin: "La morte di mio figlio non cada nel silenzio"

Monica Michielin, mamma di Mattia Battistetti morto sul lavoro il 29 aprile del 2021 a Montebelluna, in provincia di Treviso, ha portato la sua testimonianza e il suo grido di battaglia per ricordare suo figlio. Lacrime e commozione in piazza Maggiore per le parole spese da Monica Michielin che quattro anni fa ha vissuto la tragedia. Un dramma che ancora oggi è vivo ma cui lotta ogni giorno. "La morte di mio figlio non deve cadere nel silenzio. Deve rimanere alla memoria come simbolo del nostro tempo. 'L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro'. Ma se ogni giorno muoiono tre persone non può essere", prosegue Michielin.