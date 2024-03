Parcheggi, 128 nuovi posti auto in zona Ospedale Maggiore (grazie al tram)

Bologna 23 marzo, 2024 - Via da lunedì alla nuova area sosta con 128 posti auto in zona Ospedale Maggiore realizzati grazie alla Linea Rossa del tram. Gli stalli sono distribuiti all'altezza di via Timavo sul lato nord di via Emilia Ponente-Saffi. "Si tratta di strisce blu gratis per i residenti e a pagamento per il resto dei cittadini", precisa l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli, sottolineando che nella riqualificazione sono stati piantati anche 56 nuovi alberi.

"Con il tram via Saffi diventerà tra le strade più belle e vivibili della città e in tutto con le nuove infrastrutture Bologna avrà 6mila alberi in più", commenta il sindaco Matteo Lepore. "Lasceremo Bologna più bella e più avanzata nei trasporti. Per farlo si deve lavorare, non basta contemplare la città", dice riferendosi anche alle polemiche legate alle scuole Besta.

Il cantiere del tram, che prosegue - spiega Orioli - in linea con la tabella di marcia - continua poi in via Marco Emilio Lepido e via Riva Reno. Da lunedì partono i lavori tra le vie Persicetana e Cavalieri Ducati. Sempre lunedì si inizia con le attività preliminari per il cantierone del centro che porterà all'apertura del canale di via Riva Reno. Non manca un riferimento al Passante "fermo al cantiere zero" e a questo punto sappiamo perché "si chiama così", punge il sindaco.

Che replica al viceministro del Trasporti, Galeazzo Bignami: "Ha fatto coming out dicendo che ci sono solo 18 miliardi su 30 per tutte le opere. Un problema non solo per Bologna ma per tutta Italia".13:17